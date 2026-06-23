Richtfest im Freilichtmuseum
Alter Walporzheimer Bahnhof lebt nun in Kommern weiter
Richtspruch am alten Bahnhof.
Richtspruch am alten Bahnhof.
Beatrix Stumm-Thürmer

Am Sonntag ist das Richtfest für das alte Walporzheimer Bahnhofsgebäude im LVR-Freilichtmuseum in Kommern gefeiert worden. Denn der Bahnhof ist zwar aus dem Ahrtal verschwunden, aber er lebt nun anderswo weiter.

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Von Bahnhöfen aus reisen Menschen. Eher ungewöhnlich ist es daher, dass Bahnhöfe selbst auf Reisen gehen. So geschehen vor rund zwei Jahren mit dem alten Gebäude des Walporzheimer Bahnhofs. Als Retterin des Gebäudes aus dem Jahr 1912 darf sich Fahrdienstleiterin Monika Lindener sehen.

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