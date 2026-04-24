Feuerwehr kritisiert Land Altenahrer Wehrleiter fordert Entlastung fürs Ehrenamt Judith Schumacher 24.04.2026, 10:00 Uhr

i VG-Bürgermeister Dominik Gieler (von links), Wehrleiter Florian Ulrich und stellvertretender Brand- und Katastrophenschutzinspekteuer Johannes Jung beim Feuerwehr-Verbandstag in der VG Altenahr. Werner Dreschers

In Nordrhein-Westfalen liegt der Brand- und Katastrophenschutz stärker in der Hand des Landes, als das in Rheinland-Pfalz der Fall ist. Das hält der Altenahrer Wehrleiter Florian Ulrich fest. Für die Ehrenamtler in der Wehr sei dies eine große Hilfe.

Wehrleiter Florian Ulrich hat bei der Dienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehren der Verbandsgemeinde (VG) Altenahr in der Vischeltalhalle in Berg-Freisheim deutliche Worte der Kritik in Richtung Landesregierung gefunden. „Wir haben bereits vor der Flut Alarm- und Einsatzpläne gehabt.







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