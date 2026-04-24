Feuerwehr kritisiert Land
Altenahrer Wehrleiter fordert Entlastung fürs Ehrenamt
VG-Bürgermeister Dominik Gieler (von links), Wehrleiter Florian Ulrich und stellvertretender Brand- und Katastrophenschutzinspek
VG-Bürgermeister Dominik Gieler (von links), Wehrleiter Florian Ulrich und stellvertretender Brand- und Katastrophenschutzinspekteuer Johannes Jung beim Feuerwehr-Verbandstag in der VG Altenahr.
Werner Dreschers

In Nordrhein-Westfalen liegt der Brand- und Katastrophenschutz stärker in der Hand des Landes, als das in Rheinland-Pfalz der Fall ist. Das hält der Altenahrer Wehrleiter Florian Ulrich fest. Für die Ehrenamtler in der Wehr sei dies eine große Hilfe.

Lesezeit 2 Minuten
Wehrleiter Florian Ulrich hat bei der Dienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehren der Verbandsgemeinde (VG) Altenahr in der Vischeltalhalle in Berg-Freisheim deutliche Worte der Kritik in Richtung Landesregierung gefunden. „Wir haben bereits vor der Flut Alarm- und Einsatzpläne gehabt.

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