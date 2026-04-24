In Nordrhein-Westfalen liegt der Brand- und Katastrophenschutz stärker in der Hand des Landes, als das in Rheinland-Pfalz der Fall ist. Das hält der Altenahrer Wehrleiter Florian Ulrich fest. Für die Ehrenamtler in der Wehr sei dies eine große Hilfe.
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Wehrleiter Florian Ulrich hat bei der Dienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehren der Verbandsgemeinde (VG) Altenahr in der Vischeltalhalle in Berg-Freisheim deutliche Worte der Kritik in Richtung Landesregierung gefunden. „Wir haben bereits vor der Flut Alarm- und Einsatzpläne gehabt.