Infos vom Klimastammtisch Altenahr nimmt klimafreundliche Mobilität in den Blick Thomas Weber 19.04.2026, 13:00 Uhr

i Jürgen Calenborn wies auch auf die Probleme der E-Bike-Industrie hin. Thomas Weber

Der „Aktionstag Mobilität“ in Altenahr fand viele Interessenten. Den ganzen Samstag über herrschte Kommen und Gehen, die Bürger aus dem Ahrtal informierten sich über klimafreundliche Alternativen zum Verbrennerauto – allen voran das Fahrrad.

Der Klimawandel ist aus den Schlagzeilen verschwunden, aber präsenter denn je. Damit er nicht aus den Köpfen verschwindet, sind Aktionen und Informationen wichtig. So, wie dies am Samstag in Altenahr der Fall war. Der Klimastammtisch Ahr hatte zu einem „Aktionstag Mobilität“ rund um den Altenahrer Bahnhof eingeladen.







Artikel teilen

Artikel teilen