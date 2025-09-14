Ein Wochenende lang haben Einheimische und Gäste an der Mittelahr gefeiert. Seit einigen Jahren gibt es zum Weinfest auch „A Taste of Altenahr“ - und das Format bewährt sich.

Das Altenahrer Weinfest ist ein Höhepunkt im Festkalender des Weinortes an der Mittelahr. Setzen andere Gemeinde in dieser Zeit auf größere Umzüge oder gleich mehrere Festwochenenden hintereinander, so hat sich Altenahr vor einigen Jahren etwas ganz Besonderes einfallen lassen. „A Taste of Altenahr“ heißt die auch am zurückliegenden Wochenende ausgebuchte Veranstaltung, bei der die Gäste die vielschichtige Arbeit der Winzer, die exzellenten Weine, Säfte und Schnäpse sowie weitere regionale Köstlichkeiten des Weinortes kennenlernen können.

i Tanzen beim Weinfest in Altenahr Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

„66 Personen machten sich in diesem Jahr am Freitagabend auf den Weg, um an dem für die Ahr einzigartigen Dinner mit einem Wine-and-Food-Hopping durch sechs verschiedene Hotels und Restaurants teilzunehmen“, zeigte sich Eva Flügge vom Verkehrsverein Weinort Altenahr von der Idee überzeugt. „Das kulinarische Highlight, kombiniert mit einer zwischen den Gängen geführten kleinen Wanderung durch Altenahr, kam auch in diesem Jahr sehr gut an.“

Schöne Stunden an der Ahr

Am späteren Abend trafen sich dann alle auf dem Festplatz am ehemaligen Seilbahnparkplatz, wo sie von der amtierenden Weinkönigin Hanna Müller und ihren Prinzessinnen Isabelle Steinhoff und Amelie Linnarz empfangen wurden und sich zu netten Gesprächen zusammensetzten, während die Live-Band Music Moment aufspielte.

Am Samstag sorgte bereits am Nachmittag der Entertainer Jeff Collins für musikalische Unterhaltung und lockte die ersten Besucher auf den Festplatz, unter ihnen auch Franziska Klepper. Die Diakonin von Nassau an der Lahn hat seit der Flut eine besondere Verbindung zu Altenahr und dem Ahrtal und nutzt sehr gern Gelegenheiten wie das Altenahrer Weinfest, um ein paar schöne Stunden an der Ahr zu verbringen und alte Kontakte wieder zu beleben.

i Franziska Klepper aus Nassau an der Lahn mag die Mentalität und Ungezwungenheit der Altenahrer. Ute Müller

„Wenn man hierhin kommt, geht man nie mit leeren Händen nach Hause“, so die 61-jährige Seelsorgerin. „Die Begegnungen, die spontanen Gespräche, die Ungezwungenheit und die besondere Mentalität der Menschen begeistert mich immer wieder.“

Gute Stimmung, leckerer Wein

Auch die extra aus Lohn angereisten Mitglieder des ortsansässigen Elferrates Kirchspiel Lohn waren voll des Lobes für das Fest. „Hier ist es gemütlich und ungezwungen, und der Wein ist extrem lecker“, so die einhellige Meinung der gut gelaunten Männer, die im kommenden Jahr wahrscheinlich mit noch mehr Personen anreisen wollen.

i Die Männer des Elferrates Kirchspiel Lohn wollen im kommenden Jahr wiederkommen. Ute Müller

Und so scheint das Konzept der Altenahrer aufzugehen. Es sind nicht nur die einheimischen Gäste und Besucher, die zum Altenahrer Weinfest kommen, auch Menschen aus anderen Regionen Deutschlands nutzen das Fest, um bestehende Bekanntschaften zu festigen, neue Kontakte zu knüpfen, und die regionalen Produkte der Altenahrer Winzer und Gastronomen kennenzulernen. Und frei nach dem in Altenahr ausgerufenen Motto „Fröhliche Menschen und guter Wein sollten stets beisammen sein“ ging es auch am Sonntag zur Musik der Wülfershäuser Musikanten lustig weiter.