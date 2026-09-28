Es ist ein wenig still geworden um die Kultur- und Bildungswerkstatt (Kubi) der Verbandsgemeinde Altenahr. Doch das soll nicht so bleiben.
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Derzeit hat die Kultur- und Bildungswerkstatt (Kubi) der Verbandsgemeinde Altenahr ein bisschen Leerlauf. Zumindest auf den ersten Blick. Abgesehen von zwei Familientagen in Dernau (März) und Freisheim (September) hat das Pro Büro für Jugendarbeit das Format in diesem Jahr pausiert, um einige grundsätzliche Überlegungen anzustellen und nach neuen Wegen zu suchen, mit denen Mitmachaktionen und Workshops für Kinder, Jugendliche und Familien ...