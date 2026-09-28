Neustart 2027 Altenahr: Kultur- und Bildungswerkstatt legt wieder los Thomas Kölsch 28.09.2026, 06:00 Uhr

i Natur- und Heimatkunde kam am Kubi-Familientag, etwa am Stand mit Informationen zum ehemaligen Erz- und Mineralienbergbau hier in der Region, natürlich nicht zu kurz. Thorsten Trütgen. VG Altenahr

Es ist ein wenig still geworden um die Kultur- und Bildungswerkstatt (Kubi) der Verbandsgemeinde Altenahr. Doch das soll nicht so bleiben.

Derzeit hat die Kultur- und Bildungswerkstatt (Kubi) der Verbandsgemeinde Altenahr ein bisschen Leerlauf. Zumindest auf den ersten Blick. Abgesehen von zwei Familientagen in Dernau (März) und Freisheim (September) hat das Pro Büro für Jugendarbeit das Format in diesem Jahr pausiert, um einige grundsätzliche Überlegungen anzustellen und nach neuen Wegen zu suchen, mit denen Mitmachaktionen und Workshops für Kinder, Jugendliche und Familien ...







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