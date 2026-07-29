Mit dem Gebäude der ehemaligen Schießbergschule in Sinzig geschieht wohl vorerst ... nichts. Wie sich jetzt herausstellt, darf die Stadt das Gebäude nicht verkaufen. Und Geld für eine Sanierung gibt es nicht.
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Wie geht es weiter mit dem Gebäude der alten Schießbergschule in Sinzig? Ursprünglich hatte die Stadtverwaltung Sinzig vor, die ehemalige Schießbergschule an die Volksbank zu veräußern, damit diese das Gebäude hätte abreißen können, um an gleicher Stelle einen Filialbau mit Büros zu errichten.