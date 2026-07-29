Bald Sanierungsfall in Sinzig? Alte Schießbergschule wird wohl lange leer stehen Judith Schumacher 29.07.2026, 13:00 Uhr

i Die Generaldirektion Kulturelles Erbe hat die ehemalige Schießbergschule in die neue Denkmalzone aufgenommen, die auch den Kirchplatz und den Park umfasst. Judith Schumacher

Mit dem Gebäude der ehemaligen Schießbergschule in Sinzig geschieht wohl vorerst ... nichts. Wie sich jetzt herausstellt, darf die Stadt das Gebäude nicht verkaufen. Und Geld für eine Sanierung gibt es nicht.

Wie geht es weiter mit dem Gebäude der alten Schießbergschule in Sinzig? Ursprünglich hatte die Stadtverwaltung Sinzig vor, die ehemalige Schießbergschule an die Volksbank zu veräußern, damit diese das Gebäude hätte abreißen können, um an gleicher Stelle einen Filialbau mit Büros zu errichten.







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