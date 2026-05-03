Leben an der B9 in Sinzig Alte Glasfabrik: Ein geplatzter Naherholungstraum Verena Düren 03.05.2026, 18:00 Uhr

i Die Industriebrache Glasfabrik in Sinzig wird von Autowerkstätten, als Tanzlocation wie auch als Trödelmeile genutzt. Judith Schumacher

Die Absichten für das Gelände der Alten Glasfabrik zwischen Bad Breisig und Sinzig bestanden daraus, ein Naherholungsgebiet zu entwickeln. Doch die Widrigkeiten waren riesig. Pläne gab es viele – auch Lego hatte angefragt.

Auf dem Weg zwischen Sinzig und Bad Breisig liegt direkt an der B9 das Gelände der Alten Glasfabrik, die in ihren besten Zeiten ungefähr 600 Mitarbeiter hatte. Wilfried Scheffler, dessen Familie das Gelände heute besitzt, ist in der Region gut vernetzt und trifft immer wieder auf Menschen, die in der Alten Glasfabrik gearbeitet oder auch nur als Schülerinnen und Schüler gejobbt haben.







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