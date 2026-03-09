Historische Einblicke am Rhein Alte Bilder zeigen den mühsamen Ausbau der B9 in den Fünfzigern Silke Müller 09.03.2026, 11:30 Uhr

i Das Foto von den Abeiten des Ausbaus der B9 in Bad Breisig stammt aus dem Jahr 1954. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Vom Schotterweg zur Lebensader: In den 1950er- und 60er-Jahren verwandelten massive Baustellen Orte wie Bad Breisig, Brohl und Sinzig. Eine Zeitreise in Bildern dokumentiert, wie die heutige Nord-Süd-Verbindung am Rhein Schritt für Schritt Form annahm.

Die 1950er-Jahre waren eine entscheidende Epoche für die Mobilität diesseits des Rheins, von der Verkehrsteilnehmer auf der Nord-Süd-Achse noch immer profitieren. Denn in dieser Zeit wurde der B9-Ausbau bei Brohl auf einer neuen Trasse geplant. Diese Arbeiten haben Ende der 1950er-Jahre begonnen.







