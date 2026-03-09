Historische Einblicke am Rhein
Alte Bilder zeigen den mühsamen Ausbau der B9 in den Fünfzigern
Das Foto von den Abeiten des Ausbaus der B9 in Bad Breisig stammt aus dem Jahr 1954.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Vom Schotterweg zur Lebensader: In den 1950er- und 60er-Jahren verwandelten massive Baustellen Orte wie Bad Breisig, Brohl und Sinzig. Eine Zeitreise in Bildern dokumentiert, wie die heutige Nord-Süd-Verbindung am Rhein Schritt für Schritt Form annahm.

Die 1950er-Jahre waren eine entscheidende Epoche für die Mobilität diesseits des Rheins, von der Verkehrsteilnehmer auf der Nord-Süd-Achse noch immer profitieren. Denn in dieser Zeit wurde der B9-Ausbau bei Brohl auf einer neuen Trasse geplant. Diese Arbeiten haben Ende der 1950er-Jahre begonnen.

