Vom Schotterweg zur Lebensader: In den 1950er- und 60er-Jahren verwandelten massive Baustellen Orte wie Bad Breisig, Brohl und Sinzig. Eine Zeitreise in Bildern dokumentiert, wie die heutige Nord-Süd-Verbindung am Rhein Schritt für Schritt Form annahm.
Die 1950er-Jahre waren eine entscheidende Epoche für die Mobilität diesseits des Rheins, von der Verkehrsteilnehmer auf der Nord-Süd-Achse noch immer profitieren. Denn in dieser Zeit wurde der B9-Ausbau bei Brohl auf einer neuen Trasse geplant. Diese Arbeiten haben Ende der 1950er-Jahre begonnen.