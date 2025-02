Blick in die Historie Als Neuenahr auch eine Kontaktbörse war Jochen Tarrach 08.02.2025, 18:00 Uhr

i So soll es 1904 vor dem Neuenahrer Kurhaus gewesen sein: „Junge und Alte, welche Kur machen, haben einen ganz anderen Gang als daheim in der Stadt ihres täglichen Berufs (…). Auf der Kurpromenade schreiten sie wie Flamingos." Jochen Tarrach

Der Ahrtal-Tourismus möchte in diesem Jahr an die legendären Traditionen der Kurbäder erinnern. Dazu gehört auch der Blick auf ganz besondere Begleiterscheinungen – etwa den Kurschatten, dem sich eigene Kostümführungen widmen sollen.

„Ein Kurschatten ist der beste Gehilfe des Badearztes.“ Ob diese Behauptung so stimmt und auch für den Kurort Bad Neuenahr in dieser Art zutreffend ist, wird natürlich nirgendwo schriftlich belegt. Aber es scheint etwas dran zu sein, denn der Ahrtal-Tourismus bietet in dieser Saison 2025 neu konzipierte Gästeführungen zu speziellen Themen an.

