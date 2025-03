Läuft alles wie vorgesehen, erhält Sinzig nach Jahren der Vakanz wieder ein Hotel. Das jedenfalls hat Bürgermeister Andreas Geron in Aussicht gestellt. Die Frage ist nun, ob und wann es an die Kölner Straße neben den TÜV kommt und ob es sich halten kann. Denn Hotels in Sinzigs Kernstadt hat es durchaus schon gegeben.

„Blumenhof“ eröffnete 2013

Etwa den „Blumenhof“. Schon damals titelte unsere Zeitung: „ Sinzig hat endlich wieder ein Hotel“. Das war im Juni 2013. Das Ehepaar Ursula und Victor Matic hatte das Hotel-Restaurant in der Mühlenbachstraße eröffnet, wo sich ehemals das Gasthaus „Sentiacum“ befand.

Allerdings schien schon damals nur ein Hotel in der Kernstadt zu wenig zu sein, um die Bettenzahl zu steigern. Aber immerhin hat die Zahl der Übernachtungen in Sinzig im Folgejahr nach der Eröffnung zugenommen. Die Rede war damals von einem Plus von 5 Prozent. Rund 26.000 Übernachtungen in den Beherbergungsbetrieben der Kernstadt und den Ortsteilen wurden für 2014 registriert. Zur Erinnerung: Bad Bodendorf hatte damals sogar zwei Hotels. Denn neben dem Maravilla existierte auch noch das Hotel Haus am Weiher. Beide Beherbergungsbetriebe sind mittlerweile schon seit Jahren genauso Geschichte wie der „Blumenhof“ in der Kernstadt.

Wiederaufbau des Wohnmobilhafens verzögert sich

Und dann war da ja auch noch der Wohnmobilhafen in Bad Bodendorf. 2014 gab es dort rund 12.000 Übernachtungen. Aber dieser wurde in der Flutkatastrophe im Juli 2021 zerstört und muss erst wieder neu aufgebaut werden. Allerdings kommt es laut der Gesellschaft für Entwicklung, Wiederaufbau und Innovation (Gewi) zu Verzögerungen in diesem Projekt.

Als Grund nennt die Gewi die Rückmeldung des bisherigen Planungsbüros, dass wegen Kapazitäten der Wiederaufbau des Wohnmobilstellplatzes nicht weiter bearbeitet werden könne. Mittlerweile hat die Gewi, wie sie auf ihrer Internetseite berichtet, nach mehrmaligen Ausschreibungen ein Planungsbüro gefunden.