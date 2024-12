Weihnachtsmarkt in Kempenich Als der Nikolaus in die Leyberghalle kam Hans-Josef Schneider 01.12.2024, 17:00 Uhr

i Als der Nikolaus Platz nahm, bildeten die Kinder eine lange Schlange, um an etwas Süßes zu gelangen. Hans-Josef Schneider

Sich von verlockenden Düften verführen lassen, weihnachtlichen Klängen lauschen, entspannt bei einem Tässchen Glühwein einen Plausch mit Freunden führen und die Pause in der Hektik des Alltags genießen: Das bot der Kemmejer Weihnachtsmarkt.

.Wie in den Jahren zuvor, verwandelten sich der Vorplatz und das Innere der Leyberghalle in ein stimmungsvolles Ambiente – besonders, als am Abend die vielen Lichter ihre gewünschte Wirkung entfalteten. Vereine, die beiden Kindergärten, die Grundschule, Privatgruppen und Aussteller hatten ein Programm für Alt und Jung zusammengestellt.

