Jürgen Knebel vom Mönchengladbach-Fanclub Green Devils aus Kesseling erinnert sich an eine ganz besondere Reise nach Berlin vor mehr als 30 Jahren. Es war ein großer Erfolg für den Verein, die Emotionen waren überwältigend.
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Nach der Entlassung von Trainer Eugen Polanski hoffen die Mönchengladbach-Fans auf einen Aufschwung und darauf, den verpatzen Saisonstart zu korrigieren. Während Borussen-Fans in den vergangenen Spielzeiten auch viel leiden mussten, erinnert sich der eine oder andere Fan gern an ganz besondere Spiele und Triumphe zurück.