Erinnerungen aus Kesseling
Als Borussia Mönchengladbach 1995 den DFB-Pokal gewann
Im DFB-Pokalfinale in Berlin setzte sich im Jahr 1995 Borussia Mönchengladbach gegen den damaligen Zweitligisten VfL Wolfsburg d
Im DFB-Pokalfinale in Berlin setzte sich im Jahr 1995 Borussia Mönchengladbach gegen den damaligen Zweitligisten VfL Wolfsburg durch. Auch für den Fanclub Green Devils aus Kesseling war es eine ganz besondere Erfahrung.
Bernd Settnik/Archivbild dpa. picture alliance / Settnik Bernd/Zentralbild/dpa

Jürgen Knebel vom Mönchengladbach-Fanclub Green Devils aus Kesseling erinnert sich an eine ganz besondere Reise nach Berlin vor mehr als 30 Jahren. Es war ein großer Erfolg für den Verein, die Emotionen waren überwältigend. 

Lesezeit 2 Minuten
Nach der Entlassung von Trainer Eugen Polanski hoffen die Mönchengladbach-Fans auf einen Aufschwung und darauf, den verpatzen Saisonstart zu korrigieren. Während Borussen-Fans in den vergangenen Spielzeiten auch viel leiden mussten, erinnert sich der eine oder andere Fan gern an ganz besondere Spiele und Triumphe zurück.
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