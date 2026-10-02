Beinahe über Nacht wurde Bonn zur Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland. Diesen Einschnitt in deutsche Geschichte und die folgenden Jahrzehnte thematisiert der Journalist Rüdiger Franz in seinem Buch.
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Als die junge Bundesrepublik Deutschland 1949 ihren Regierungssitz nach Bonn am Rhein verlegt hat, begann ein außergewöhnliches Kapitel deutscher Geschichte. In seinem Buch „Bundeshauptstadt über Nacht“ blickt der Journalist Rüdiger Franz auf fünf Jahrzehnte Bonner Republik zurück.