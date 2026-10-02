Journalist beleuchtet Historie
Als Bonn zur Bundeshauptstadt wurde
Der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) verabschiedet sich im Jahr 1999 mit einem Plakat von der Bundeshauptstadt Bonn
Der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) verabschiedet sich im Jahr 1999 mit einem Plakat von der Bundeshauptstadt Bonn.
Jürgen Paetow

Beinahe über Nacht wurde Bonn zur Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland. Diesen Einschnitt in deutsche Geschichte und die folgenden Jahrzehnte thematisiert der Journalist Rüdiger Franz in seinem Buch.

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Als die junge Bundesrepublik Deutschland 1949 ihren Regierungssitz nach Bonn am Rhein verlegt hat, begann ein außergewöhnliches Kapitel deutscher Geschichte. In seinem Buch „Bundeshauptstadt über Nacht“ blickt der Journalist Rüdiger Franz auf fünf Jahrzehnte Bonner Republik zurück.
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