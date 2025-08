Keine fünf Monate mehr bis Weihnachten. Das größte Geschenk fürs Ahrtal soll dann eine fast komplett neue und erstmals elektrifizierte Ahrtalbahn sein. Auch weil rund um die Uhr und an sieben Tagen in der Woche, inklusive der Feiertage, am Wiederaufbau der Bahnstrecke gearbeitet wird, ist das Ziel der Fertigstellung im Dezember immer noch machbar. Die Arbeiten sind im Zeitplan.

In den Sommerferein fährt nichts

Aktuell sind Sommerferien in Rheinland-Pfalz. In den Ferien ruht der Bahnverkehr im gesamten Ahrtal, auch auf den bereits befahrbaren Gleisen zwischen Walporzheim und Remagen. Ersatzbusse befördern die Menschen. Auch wenn diese manchmal proppenvoll sind, funktioniert das System des Schienenersatzverkehrs gut. Auf dem östlichen Teil der Strecke werden in den Ferien Arbeiten getätigt, die im laufenden Betrieb nicht machbar sind. In erster Linie betrifft dies die Haltepunkte.

Der Mittelgang zwischen Gleis 1 und 2 ist verschwunden und wird neu aufgebaut. Thomas Weber Bei Heimersheim wird eine Stützwand errichtet, die der Ahr im Fall eines Hochwassers mehr Raum gewähren soll. Thomas Weber Die Bahn schlängelt sich am ehemaligen Bahnhof Heimersheim sprichwörtlich entlang. Thomas Weber Nur noch Restarbeiten sind am neuen Bahnhaltepunkt Heimersheim/Lohrsdorf zu verrichten. Thomas Weber Daran müssen sich die Menschen im Ahrtal gewöhnen: knapp 900 Masten tragen künftig 55 Kilometer Oberleitungen. Thomas Weber Derzeit Baustelle: der Bereich um den Bahnhof Bad Neuenahr. Bis zum Ende der Sommerferien soll alles fertig sein. Thomas Weber Bei Bad Bodendorf bleibt die Strecke zweigleisig. Thomas Weber Unterhalb der Pützfelder Kapelle wurde jüngst die letzte von 15 neuen Eisenbahnbrücken eingeschoben. Thomas Weber Bei Pützfeld wartet das fertige Gleisbett noch auf Schienen und Elektrifizierungsmasten. Thomas Weber Bei Kreuzberg sind Gleisbett, Schienen und Schwellen fertig, aber es fehlen noch grundsätzliche Teile der Infrastruktur. Thomas Weber Am Bahnhof Mayschoß ist das Gleis mittlerweile auch angekommen. Thomas Weber In Ahrbrück endet die Ahrtalbahn, auch wenn bei den Zukunftskonferenzen direkt nach der Katastrophe noch über eine Verlängerung bis Adenau gesprochen worden war. Thomas Weber Wo jetzt ein Bagger steht, stand einst das Stellwerk Bad Neuenahr, dass durch ein neues elektronisches Stellwerk in Ahrweiler ersetzt wurde. Thomas Weber Bald wird es in Mayschoß tatsächlich wieder zum Bahnsteig gehen. Thomas Weber Zwischen Dernau und Rech ermöglichen zwei Gleise Begegnungsverkehr, um den geplanten 20-Minuten-Takt realisieren zu können. Thomas Weber Einige Hundert Schwellen müssen noch verlegt werden, die meisten der neuen Gleise aber liegen. Thomas Weber Das 125 Jahre alte Unternehmen Leonhard Weiss baut die Ahrtalbahn auf. Seine Fahne hat das Unternehmen unter anderem in Marienthal gehisst. Thomas Weber An vielen Stellen im Ahrtal haben die Eisenbahnbauer kleine und große Läger eingerichtet. Thomas Weber An vielen Stellen im Ahrtal haben die Eisenbahnbauer kleine und große Läger eingerichtet. Thomas Weber 1 / 19

In diesen Sommerferien tut sich besonders viel am Bad Neuenahrer Bahnhof. Dort wurde der Zugang zu den Zügen zwischen Gleis eins und zwei zurückgebaut und wird derzeit neu errichtet. Es geht darum, hier neue Höhen zu erreichen. Verschwunden ist auch das ehemalige Stellwerkgebäude. Hinzu kommt die Infrastruktur für die Elektrifizierung, sodass sich derzeit das komplette Umfeld am Bad Neuenahrer Bahnhof ändert.

Schweres Gerät ist zudem am ehemaligen Haltepunkt in Heimersheim im Einsatz. Hier wird eine hohe Stützmauer errichtet. Ziel ist es dabei, der Ahr mehr Raum zu geben. Die Enge auf Höhe des Bahnhofsgebäudes war als eine Art Flaschenhals dafür verantwortlich, dass vor allem Heppingen in der Flutnacht des Juli 2021 stark betroffen war.

Neue Schienen liegen weitgehend schon

Weiter talaufwärts geht es ebenfalls mit großen Schritten voran. Auf dem Stück von Walporzheim bis Ahrbrück, das beinahe komplett neu aufgebaut werden muss, ist gerade die letzte der 15 zerstörten Brücken, die komplett erneuert werden mussten, an ihren neuen Platz eingeschoben worden. Das ist ein Meilenstein im Wiederaufbau.

Gut voran geht es auch bei der Verlegung von Schwellen und Schienen. Nur noch wenige Hundert Schwellen sind an den Lagerplätzen in Kreuzberg oder Marienthal zu legen. Bis auf einige Hundert Meter liegen bereits die neuen Schienen. Ziel der Bahnbauer ist es, bis Ende August alle Schienen neu verlegt zu haben. Auch die riesigen Schotterberge bei Kreuzberg sind größtenteils verschwunden. 60.000 Tonnen Schotter mussten als Tragschicht für Schwellen und Schienen neu ausgebracht werden.

Was in weiten Teilen an der Mittelahr noch installiert werden muss, sind die Masten für die künftige Oberleitung. Knapp 900 dieser grünen Stahlträger werden am Ende von Remagen bis Ahrbrück stehen – ein Anblick, an den sich das Ahrtal gewöhnen muss. Auf den Masten werden dann rund 55 Kilometer Oberleitung gezogen, damit künftig Elektrozüge fahren können.