Ein Modeschöpfer mahnt Alfredo Paulys Vision für neuen Glanz in Bad Neuenahr Lars Tenorth 13.02.2026, 11:45 Uhr

i Im Hintergrund ist der Pavillon zu sehen, in dem Alfredo Pauly viele Jahre sein besonderes Modegeschäft führte. Lars Tenorth

Der Designer Alfredo Pauly fordert für den Einzelhandel in Bad Neuenahr mutige Alleinstellungsmerkmale. Er kritisiert das aktuelle Stadtbild und plädiert dafür, die Kurstadt nach der Flut konsequent als luxuriöses Belle-Époque-Ziel zu beleben.

Beim Gang mit Alfredo Pauly durch die Innenstadt von Bad Neuenahr ist zu spüren, wie sehr er noch immer mit der Stadt verwurzelt ist. Viele Jahre führte er sein besonderes Modegeschäft im Pavillon an der Ahr, zwischenzeitlich war es auch im Thermalbadehaus untergebracht.







