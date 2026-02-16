Nach dem Abschied von seinem Geschäft in Bad Neuenahr prägt der Modeschöpfer nun den digitalen Handel in München. Als bekanntes Gesicht für Pelz und Mode nutzt er seine jahrzehntelange Erfahrung, um Kunden im Onlineshopping neu zu begeistern.
Alfredo Pauly ist in Bad Neuenahr-Ahrweiler bekannt wie ein bunter Hund. Vermutlich eher noch bekannter. Der Modemacher führte jahrzehntelang ein Luxusmodegeschäft – vor allem für Pelze – im Neuenahrer Kurviertel. Die Schickeria ging bei Alfredo Pauly ein und aus.