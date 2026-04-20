Auftritt im Bonner Pantheon
Alfons kämpft gegen Populismus und für Dialog
Alfons im Bonner Panmtheon
Alfons im Bonner Panmtheon
Thomas Kölsch

Der französische Kabarettist Alfons tritt im Bonner Pantheon gegen die Spaltung an: Mit scharfem Witz und französischer Gelassenheit sucht er Dialog statt Polemik. Auf Bühnen und in Schulen zeigt er, wie Verständigung trotz Vorurteilen gelingen kann.

Lesezeit 3 Minuten
Wenn die Menschen nicht mehr miteinander reden, bricht die Gesellschaft auseinander. Man kennt sich nicht mehr, ist sich fremd – das gebiert Misstrauen. Und das ist etwas, was Alfons nicht zulassen will. Der wohl charmanteste Klischee-Franzose der Bundesrepublik, der bei seinen ersten Fernsehauftritten vor über 30 Jahren bewaffnet mit seinem Puschelmikrofon die Öffentlichkeit mit absurden Fragen überfiel, ist dem gehobenen Unsinn längst ...

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