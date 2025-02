Kandidat gekürt Alexander Albrecht will Bürgermeister von Sinzig werden 09.02.2025, 10:52 Uhr

i Alexander Albrecht möchte Bürgermeister von Sinzig werden. Silke Müller

Wen wählen die Sinziger am 18. Mai zu ihrem neuen Bürgermeister? Das steht noch in den Sternen. Sicher ist bisher nur, dass Amtsinhaber Andreas Geron nicht als alleiniger Kandidat antritt.

Jetzt steht es fest: Alexander Albrecht, Mitglied der Freien Wähler – Bürgerliste Sinzig (FWG), möchte Bürgermeister von Sinzig werden. Er tritt bei der Wahl am Sonntag, 18. Mai, gegen den amtierenden Stadtchef Andreas Geron (parteilos) an. Das ist das Ergebnis der Mitgliederversammlung der FWG vom vergangenen Freitag, in der Albrecht einstimmig zum Kandidaten für die Bürgermeisterwahl gekürt wurde.

