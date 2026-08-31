Dolce Vita in der Biergasse Alessandras Kochschule in Breisig offiziell eröffnet Silke Müller 31.08.2026, 10:39 Uhr

i Von der Tourist-Info Bad Breisig gratulatierten Alessandra Fernandez (Mitte) zur Eröffnung ihrer Kochschule Sabrina Neihs (links) und Alexa Schmidgen (rechts). Martin Gausmann

In Bad Breisig in der Biergasse 28a ist Anfang Juni Dolce Vita eingezogen. Denn in Alessandras Kochschule können Interessierte in Kursen die Geheimnisse der italienischen Küche erkunden. Jetzt fand die offizielle Eröffnung statt.

Eigentlich werden in Alessandras Kochschule in der Biergasse 28a in Bad Breisig schon seit Anfang Juni fleißig mediterrane Spezialitäten auf die Teller gezaubert. Doch am Sonntag gab es nun die offizielle Eröffnung. Mit ihrer eigenen Kochschule hat sich Alessandra Fernandez aus Bad Neuenahr-Ahrweiler einen lang gehegten Traum erfüllt.







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