Stabsstellenleiter antwortet Alarm- und Einsatzplan Hochwasser: Wo steht Ahrweiler? Maja Wagener 13.04.2026, 10:00 Uhr

i Anfang September 2025 montierten die Mitarbeiter des Betriebshofs der Stadt provisorische Fangzäune an der Brücke. Damit reagierten die Behörden auf eine Warnung vor Starkregen. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Im Oktober 2025 mahnten Mitglieder des Kreistags den fehlenden Alarm- und Einsatzplan Hochwasser des Kreises Ahrweiler an und verlangten eine schnellstmögliche Fertigstellung, spätestens Mitte 2026. Wie ist der aktuelle Stand?

Dass ausgerechnet der Kreis Ahrweiler im Spätsommer 2025 noch keinen eigenen Alarm- und Einsatzplan (AEP) Hochwasser hatte, sorgte bei Bekanntwerden für Empörung und Unverständnis in der Bevölkerung. Denn den Menschen im Ahrtal steckt die Flutkatastrophe von Juli 2021 noch in den Knochen, bei der 135 Menschen starben und deren Folgen bis heute zu sehen sind.







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