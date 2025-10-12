Harsche Kritik im Kreistag Alarm- und Einsatzplan bekommt in Ahrweiler neue Frist 12.10.2025, 16:00 Uhr

i Angekündigter Starkregen weckt bei dem Menschen im Ahrtal Ängste vor einem erneuten Hochwasser - auch wenn die Meldungen sich nicht bewahrheiten, wie hier im September 2025 in Bad Neuenahr. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Dass der Kreis Ahrweiler noch keinen Alarm- und Einsatzplan hat, empört die Mitglieder des Kreistags und im Kreis. Das war bei der jüngsten Sitzung in der Kreisverwaltung in Ahrweiler deutlich zu spüren.

Vier Jahre nach der Flutkatastrophe im Ahrtal hat der Kreis Ahrweiler immer noch keinen Alarm- und Einsatzplan (AEP). Dafür mussten sich Landrätin Cornelia Weigand (parteilos) und Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) Frank Linnarz bei der jüngsten Sitzung des Kreistags vor erbosten Fraktionsvertretern und einer großen Zahl von Zuschauerinnen und Zuschauern rechtfertigen.







