Noch bis einschließlich Sonntag kommen Genießer in den Ahrweiler Weinbergen so richtig auf ihre Kosten. Dafür sorgen die Winzer mit ihren edlen Tropfen und zauberhafte Aussichten beim „AhrWeinWalk“.

Ein absoluter Höhepunkt für alle Wein- und Wanderbegeisterte im Jahr: Der „AhrWeinWalk“ ist am Donnerstag eröffnet worden. Noch bis Sonntag, 1. Juni, haben Genießer die Gelegenheit, in den Ahrweiler Weinbergen erstklassige Weine der heimischen Winzer zu kosten sowie sich auf den Höhenwegen an Natur und Aussicht zu erfreuen. Die Stände sind rund um die Winzerkapelle Sankt Urban auf einem Rundweg zu finden, der um die sechs Kilometer lang ist.

Start des "AhrWeinWalks" ist am Adenbachtor. Martin Gausmann Der "AhrWeinWalk" schlängelt sich durch die Weinberge. Martin Gausmann Die Teilnehmer des "AhrWeinWalks" genießen die Aussicht auf Ahrweiler. Martin Gausmann Sogar aus Köln reisten am Donnerstag Besucher des "AhrWeinWalks" an. Martin Gausmann Besucher des "AhrWeinWalks" beim Weingut Kurth. Wie überall an den Stationen wird auch hier ein edler Ahrwein ausgeschenkt. Martin Gausmann 1 / 5

Auch die „AfterWalkLounge“ von butlery, in der es auch Spezialitäten der Ahrweiler Gastronomie gibt, ist mit von der Partie. Dort können die Genießer den Tag in entspannter Lounge-Atmosphäre und bei chilligen Beats ausklingen zu lassen. Die Winzerstände sind an allen Tagen von 11 bis 18 Uhr geöffnet, die „AfterWalkLounge“ am Freitag und Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Die Route des „AhrWeinWalk“ und weitere Infos gibt es im Internet unter www.ahrtal.com/de/ahrweinwalk