„Frühlingsbunt“ präsentierte sich an diesem Wochenende die Kreisstadt. An beiden Veranstaltungstagen lockten viele Angebote die Besucher in die Stadt – und auch das Wetter spielte mit. Einzig die vielen Bauarbeiten trübten das Frühlingsvergnügen.

In frischen Farben, eben „Frühlingsbunt“, präsentierten sich die drei Einkaufszentren der Kreisstadt am Samstag und Sonntag den Kunden und den vielen Gästen, die einfach mal vorbeigekommen sind, um zu sehen, wie weit es mit dem Wiederaufbau fortgeschritten ist. Die Einzelhändler des Gewerbevereins der Stadt ließen sich überall besondere Highlights einfallen, die natürlich besonders aus Prozenten und nochmals Prozenten beim Einkauf bestanden.

Da das Angebot der Einzelhändler an den beiden verkaufsoffenen Tagen somit durchaus stimmte, wollte auch das Wetter nicht nachstehen. War am Samstag bestes Frühlingswetter mit viel Sonnenschein und Wärme, so blieb am Sonntag der angekündigte Regen weitgehend aus. Beste Voraussetzungen also, um auf Schnäppchenjagd zu gehen, das traditionelle Kuchenfest des MGV im Pfarrzentrum oder die Aktion „Lichtblicke“ der Pfarrei Bad Neuenahr-Ahrweiler neben der Rosenkranzkirche zu besuchen.

i Ein leckeres Eis war auf dem Marktplatz von Ahrweiler bei den lauen Temperaturen schon möglich. Der für Sonntag gemeldete Regen blieb aus. Jochen Tarrach

Allein die Anfahrtsmöglichkeiten in die Kreisstadt waren nicht so optimal: Die Ahrtalbahn fuhr wegen Elektrifizierungsarbeiten nicht, die Abfahrt von der A 61 am Sinziger Dreieck wegen Fahrbahnerneuerung gesperrt und auch die B 266 an der Anschlussstelle Heimersheim wegen Markierungsarbeiten zu. Da blieb nur die Fahrt mit dem Bus von Remagen oder über die A 61 aus Richtung Bonn. Trotzdem, die Besucher ließen sich nicht lange bitten und fanden mit dem eigenen Auto über verschlungene Pfade ihren Weg.

Während sich das Parken in Bad Neuenahr dank des neuen Parkhauses als problemlos erwies, war dann die Suche in Ahrweiler etwas schwieriger. Einen wirklich schweren Tag hatten die Einzelhändler im südlichen Teil der Poststraße in der Kurstadt. Angesichts der Baumaßnahmen zum Wiederherstellen der Innenstadt war dort ein Flanieren nicht möglich. Überall ist dort derzeit der Boden aufgerissen und nur ein schmaler Weg führt an der Häuserwand entlang.

i Blumen gab es in den herrlichen Beeten rund um die Pfarrkirche St. Laurentius nicht nur zu bewundern, sondern auch zu erwerben. Jochen Tarrach

Begeistert war da nur der kleine Kevin: „Schau mal Papa, so viele Bagger an einem Stück habe ich ja noch nie gesehen“, freute er sich. „Da müssen wir halt durch“, so einer der Händler, der sein Geschäft fast umsonst geöffnet hatte. Aber am Platz an der Linde und auch im nördlichen Teil der Poststraße tobte trotz weiterer Bauarbeiten sprichwörtlich das Leben. Volker Danko versorgte in seinem Laden mit köstlichen Weinen und leckeren Spezialitäten.

Bis hin zum Kaufhaus Moses, das besonders seine neue Buchabteilung vorstellte, waren dann doch viele Leute unterwegs. Bei den Büchern besonders gefragt der Krimiknaller „Der Junge aus dem Mar“ von Garrett Carr als Buch des Monats. Auch wer sich mit einem neuen Outfit versorgen wollte, war hier gerade richtig.

i Einen wirklich schweren Tag hatten die Einzelhändler in der südlichen Poststraße von Bad Neuenahr. Ein verkaufsoffener Tag war hier kaum möglich. Alles wirkte wie ein Abstellplatz für Bagger. Jochen Tarrach

Wer seinen schönen Parkplatz nicht aufgeben wollte, fuhr dann mit dem kostenlosen Shuttlebus ins Mittelzentrum oder nach Ahrweiler. Dahin war auch das Bimmelbähnchen des „Ahrtalexpress“ ständig unterwegs. So war in Ahrweiler nicht weniger los. Aber um ehrlich zu sein, es war nicht ganz der aus den Jahren vor der Flut gewohnte Ansturm.

Trotzdem waren die Einzelhändler realistisch und hier wie dort mit ihrem Umsatz zufrieden. Dass auch in Ahrweiler die Bauarbeiten für das Geschäft hinderlich sein würden, war klar. So hatte Geschäftsfrau Dagmar Buciek vom Kaufhaus Knebel bei einer Umfrage der Rhein-Zeitung erklärt: „Ich bin eine rheinische Frohnatur, warum soll ich meckern.“ Schließlich werde jetzt alles wieder schöner als zuvor. Aber das dauere eben und die ewigen Meckerer würden die Sache kein Stück besser machen.

i Frühlingsbunt, das war dann hier am Mühlenteich in der Niederhut ganz plötzlich vorbei. Jochen Tarrach

„Nicht schön, aber da müssen wir nun durch“, sagte auch Markus Bell von Bell`s Genusshof gleich gegenüber. Weiter in Richtung Marktplatz wurde dann der Besucherverkehr doch etwas dichter. Überall hatten die Einzelhändler versucht, die zweifellos im Stadtbild noch herrschenden Mängel mit Blumen und Ständen zu verdecken. Einen guten Tag hatte auch die Außengastronomie – und nicht nur die direkt auf dem Marktplatz. Überall waren die Stühle besetzt und die Menschen genossen ganz einfach den Tag.