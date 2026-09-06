Burgunderweine und viel Musik
Ahrweiler Weinwochen starten fröhlich mit Winzerfest
An den Weinständen schenkten die Ahrweiler Vereine aus.
An den Weinständen schenkten die Ahrweiler Vereine aus.
Thomas Weber

Freunde der Ahrweine kamen am ersten Septemberwochenende voll auf ihre Kosten. Das Winzerfest gab den Auftakt zu den Ahrweiler Weinwochen. Die vielen Besucher strahlten mit Burgundia Jona Marie Esser um die Wette und genossen Musik und Rebensaft. 

Lesezeit 3 Minuten
Die Ahrweiler Weinwochen laufen. Auftakt war das Winzerfest am ersten Septemberwochenende. Drei Tage lang wurden vor allem die Burgunderweine des Ahrtals auf und rund um den Marktplatz gefeiert. Was auffiel: Mittlerweile steuern wieder mehr Busreiseveranstalter die Ahrweiler Festtage an.
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