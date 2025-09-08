Die äußeren Bedingungen für die Ahrweiler Weinwochen, Teil eins, boten keinen Anlass zum Meckern. Am sonnigen Sonntag setzte sich der Winzerzug in Bewegung, dessen Glanzlicht die neue Burgundia Hannah Schooß war.

Das erste von zwei Wochenenden der Ahrweiler Weinwochen ist vorüber. Drei Tage lang haben wahre Menschenmassen in der Rotweinmetropole gefeiert. Nach der Proklamation von Burgundia Hannah Schooß am Freitag kamen am Samstagabend Hunderte von Wanderern und Weinfreunde zu einer großen Weinparty auf dem Ahrweiler Markt zusammen.

Vereine präsentierten sich

Am Sonntag suchten sich die Besucher dann an den Torwachen der Ahrweiler Bürgerschützen vorbei Zugang zur Altstadt, wo sich der Winzerfestzug durch die Straßen schlängelte. Den erbetenen Obolus von 5 Euro, für den es im Gegenzug ein Weinglas gab, zahlten die allermeisten Besucher gern.

Der Festzug bot neben kostenlosem Wein und anderen Leckereien für die Besucher ein buntes Bild der Ahrweiler Vereinswelt. Die Karnevalisten ließen die Weinlage Rosenthal hochleben, die Möhne kamen als gestandene Winzerinnen daher, der Winzerverein feierte seine Wiederauferstehung nach der Flutkatastrophe, und die Kolpingsfamilie verteilte leckeren Rotweinkuchen.

i Die Ahrwein-Regenten Felix und Katharina Thomas Weber

Die Pfarrei ließ die Rückkehr der Kirchenmäuse in St. Laurentius hochleben, und Bacchus Bernd Krah hatte seine handwerklichen Meisterwerke mitgebracht: den Nachbau der Ahrweiler Kirche, ein Mühlrad oder die Brückenpfeiler aus dem Adenbachtal. Vom Wagen der Stadttore grüßten Weinköniginnen anderer Ahr-Ortschaften, und bei Ex-Karnevalsprinz Mika drehte sich das Mühlrad.

Gute Laune verbreiteten die Burgundia-Jubilarinnen Ulla Sattler, Margret Raths, Martina Groß sowie der gesamte Burgundia-Stammtisch. Traditionell durften auch die Schulen nicht fehlen. Aus der Aloisius-Grundschule kamen die Winzer der Zukunft, während die Boeselager-Realschule mit Herz und Traube feierte.

Burgundia Hannah Schooß als Höhepunkt des Umzugs

Große Freundeskreise begleiteten Silberjubilarin Christina Anders, vor allem aber Burgundia Hannah Schooß, die gleichzeitig Abschluss und strahlender Höhepunkt des Umzugs war. Für Musik und Heiterkeit sorgten dazu der Spielmannszug Ahrweiler, die Musikvereinigung Bad Neuenahr-Ahrweiler, die Musikfreunde Lantershofen und der Musikverein Niederheckenbach.

Gern gekommen war aber auch die Spitze der Ahrweinregenten mit Ahrweinkönig Felix Lüdenbach und Ahrweinprinzessin Katharina Bongart. In offenen Cabrios ließen sich die Weinmajestätinnen aus Bachem, Walporzheim, Heimersheim und Rechen ebenso gern wie Vorjahres-Burgundia Laura Graf durch die Mengen fahren. Gewohnt souverän kommentiert wurde der Zug von Dieter Franke, der auch noch Zeit für Interviews mit den Würdenträgern rund um das Kulturgut Wein hatte.

Zugkommentator Dieter Francke im Interview mit Thomas Schooß, dem Vater der Burgundia. Thomas Weber Die Ahrweiler Möhnenschar als fesche Winzerinnen. Thomas Weber Der Weingott Bacchus Bernd Krah auf seinem Faß. Thomas Weber Die Burgundia des vergangenen Jahres, Laura Graf. Thomas Weber Die Kirchenmäuse waren aus St. Laurentius ausgebüxt. Thomas Weber St. Laurentius blickt auf ihre kleine Schwester. Thomas Weber Sie verstanden es, Winzerfest zu feiern. Thomas Weber Der Ahrweiler Winzerverein freut sich, den Wiederaufbau abgeschlossen zu haben. Thomas Weber Schon vor 25 Jahren begleiteten diese Sonnenblumen die damalige Burgundia. Thomas Weber Christina Anders trug im Jahr 2000 das Kleid der Burgundia. Thomas Weber Musikkanten machten mächtig Stimmung. Thomas Weber Bei Ex-Karnevalsprinz Mika drehte sich das Mühlrad. Thomas Weber Wer am Wegesrand das Glas hinhielt, wurde mit Wein versorgt. Thomas Weber Früh übt sich, wer Weinkenner werden will. Thomas Weber Regentinnen des Weins aus dem Ahrtal. Thomas Weber Rotweinkuchen gab es von der Kolpingfamilie. Thomas Weber Die Ahrwein-Regenten Felix und Katharina Thomas Weber Beste Lagen: die Ahrweiler Karnevalisten. Thomas Weber Die Pfeiler im Adenbachtal, ein Motivwagen von Bernd Krah. Thomas Weber Junge Winzerinnen und Winzer der Aloisiusschule. Thomas Weber Schützen bewachten die zugefallenen Stadttore und kassierte Wegezoll. Thomas Weber Am Adenbachtor herrschte immer dann großer Andrang, wenn die Ahrtalbahn ankam. Thomas Weber Strahlender Höhepunkt des Festzugs war Burgundia Hannah Schooß. Thomas Weber Stolze Fahnen der vier Ahrweiler Junggesellenvereine. Thomas Weber Die Musikvereinigung sorgte für den guten Ton. Thomas Weber 1 / 25

Die Ahrweiler Weinwochen werden am kommenden Wochenende fortgeführt. Dann steht der Weinmarkt der Ahrweiler Winzer an, an den Abenden sorgen Partybands für gute Laune auf dem Ahrweiler Marktplatz. Lost geht es am Freitag ab 16 Uhr.