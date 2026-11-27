Romantik pur vor dem Fest Ahrweiler Weihnachtsmarkt feierlich eröffnet Jochen Tarrach 27.11.2026, 19:00 Uhr

i Einen Gruß nach Düsseldorf, denn von dort kamen die drei lustigen Glühweintrinker. Jochen Tarrach

Es ist endlich so weit: Der beliebte Ahrweiler Weihnachtsmarkt hat wieder seine Pforten geöffnet. Er ist nicht riesig, aber die Atmosphäre ist unheimlich gemütlich, sodass sich ein Bummel über den Markt auf jeden Fall lohnt.

Bei leiser Weihnachtsmusik und mit einen Gläschen Glühwein in der Hand begann am Freitag, 27. November, für die vielen Bürger und Gäste der Stadt mit einer kleinen, von den Rhein-Ahr-Spatzen sowie dem Männergesangverein Ahrweiler und später den Musikfreunden Lantershofen umrahmten Zeremonie der traditionelle Weihnachtsmarkt in der Rotweinmetropole Ahrweiler.







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