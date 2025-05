[if gte mso 9]> Normal 0 21 false false false DE X-NONE X-NONE Prozess mit Bezug zum Ahrkreis am 15.05.2025 Prozess mit Bezug zum Ahrkreis Trieb die Not drei Menschen in die Reichsbürgerszene? Welche Äußerungen sind von dem Grundrecht auf freie Meinungsäußerung gedeckt? Mit dieser Frage beschäftigt sich derzeit das Landgericht Koblenz. Vor Gericht stehen drei Reichsbürger – eine von ihnen hat einen Bezug zum Kreis Ahrweiler.

Zwischen 2016 und 2018 hatten die drei Angeklagten mehr als 100 „Amtsblätter“ des „Freistaates Preußen“ erstellt, Bei den Beschuldigten handelt es sich um zwei Frauen und einem Mann im Alter von 67, 64 und 62 Jahren, die sich selbst als Staatsangehörige und führende Minister des „Freistaates Preußen“ bezeichnen und vor Gericht kraft ihrer Staatsämter Immunität für sich beanspruchten. In den „Amtsblättern“ war unter anderem behauptet worden, dass die Bundesrepublik Deutschland (BRD) als Staat nicht existiere und in der BRD „Naziausweise“ verwendet würden.

Auch wurden Lesende der „Amtsblätter“ dazu aufgefordert, die BRD zu verlassen und die Staatsangehörigkeit des Freistaates Preußens anzunehmen, da ein weiterer Verbleib in der BRD ein strafbares Handeln begründe. Vor dem Landgericht Koblenz hatte somit die Frage im Raum gestanden, ob es sich bei den Aussagen in den „Amtsblättern“ um strafbare staatsverunglimpfende Äußerungen handelt oder ob diese Aussagen noch von der verfassungsrechtlich garantierten Meinungsfreiheit nach Artikel 5 Grundgesetz (GG) gedeckt sind.

Über 8000 Mal wurden „Amtsblätter“ per Fax versand

Während zwei der Angeklagten den Versand der „Amtsblätter“ von ihrem Wohnsitz in Ostdeutschland vorgenommen hatten, lebte eine der Angeklagten zum Tatzeitpunkt im Kreis Ahrweiler. In ihrer Funktion als Ministerpräsidentin des „Freistaates Preußen“ hatte sie laut bei einer Hausdurchsuchung gefundenen Faxprotokolle in 114 Fällen knapp 8000 Kopien der sogenannten „Amtsblätter“ des „Freistaates Preußen“ von ihrem Faxgerät an unterschiedlichste Empfänger innerhalb Deutschlands und des angrenzenden deutschsprachigen Auslands gesandt.

Auch bei den beiden anderen Angeklagten waren nach einem entsprechenden Durchsuchungsbeschluss Faxprotokolle gefunden worden. Sie hatten sich wegen eines Versands in jeweils 29 Fällen vor dem Landgericht Koblenz zu verantworten.

Sind Aussagen noch als zulässige Staatskritik zu werten?

Doch wie ist nun die Rechtslage? Grundsätzlich soll durch Anwendung von Paragraf 90a StGB der Bestand der Bundesrepublik und ihrer verfassungsgemäßen Ordnung geschützt werden. So macht sich grundsätzlich derjenige strafbar, der öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten eines Inhalts die Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder oder ihre verfassungsmäßige Ordnung beschimpft oder böswillig verächtlich macht. Strafbar in diesem Sinne handelt auch, wer die Farben, die Flagge, das Wappen oder die Hymne der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder verunglimpft.

Nicht unter den Straftatbestand staatsverunglimpfender Äußerungen fallen nach geltender Rechtsauffassung Äußerungen, mittels derer bloße Staatskritik geübt wird. Diese ist vielmehr von der Meinungsfreiheit gedeckt.

Oberstaatsanwalt: Äußerungen sind strafbare Staatsverunglimpfungen

Obgleich dieser auf den ersten Blick eindeutig wirkenden Rechtslage, fiel die Beurteilung der den drei angeklagten Reichbürgern zur Last gelegten Taten vor Gericht unterschiedlich aus. So sah es der zuständige Oberstaatsanwalt als gegeben an, dass die Angeklagten durch die Erstellung und Verbreitung der „Amtsblätter“ den Straftatbestand des Paragrafs 90a StGB erfüllt hatten, und forderte für alle drei Angeklagten Geldstrafen.

Anders bewerteten dagegen die Verteidiger der drei Angeklagten den Fall. Übereinstimmend erklärten sie, dass sowohl das Erstellen wie auch das Versenden der „Amtsblätter“ von der verfassungsrechtlich garantierten Meinungsfreiheit gedeckt sei. Insbesondere verbiete Paragraf 90a StGB keine Übertreibungen oder reine Staatskritik. Und als solche seien die Aussagen in den „Amtsblättern“ zu werten. Auch erinnerten die Verteidiger daran, dass Äußerungen, mittels derer der Staat kritisiert werde, durchaus vom verfassungsrechtlichen Grundsatz der Meinungsfreiheit umfasst sei.

Verteidigung und Gericht: Äußerungen sind von Meinungsfreiheit gedeckt

Dieser Einschätzung schloss sich das Gericht an. In der Urteilsbegründung führte der vorsitzende Richter Thomas Metzger aus, dass die Äußerungen der drei Angeklagten, die sie in den „Amtsblättern“ niedergeschrieben hatten und auch die Verbreitung ebensolcher per Fax nicht zu einer Erfüllung des Straftatbestands des Paragrafs 90a StGB geführt hätten. So sei Paragraf 90a StGB vielmehr im Lichte der verfassungsrechtlich garantierten Meinungsfreiheit auszulegen.

Auch handele es sich bei den Äußerungen in den veröffentlichten Amtsblättern nicht um staatsgefährdende Äußerungen. Vielmehr seien die Amtsblätter inhaltlich kaum oder nur schwer verständlich, sodass schon aus diesem Grund die Schwelle zur Strafbarkeit nicht überschritten sei. Dazu entspräche es dem Gedanken des Grundgesetzes, dass in einem Rechtsstaat auch kritische Meinungen und Äußerungen zuzulassen seien.

Von den drei Angeklagten wurde das Urteil mit Erleichterung aufgenommen. Doch ganz abschließen mit dem Prozess wird zumindest eine der Angeklagten derzeit noch nicht können. Zu Beginn des zweiten Verhandlungstags war sie vom Gericht daraufhingewiesen worden, dass ihr „Heimatschein“, ein Ausweisdokument des „Freistaates Preußen“, bereits im März abgelaufen sei. Sie habe es sich daher selbst oder durch die Administrative des „Freistaates Preußen“ neu auszustellen.

Das Urteil des Landgerichts Koblenz ist noch nicht rechtskräftig. Insbesondere das Rechtsmittel der Revision ist zugelassen.