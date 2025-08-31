„Parkstreifen oder Schutzstreifen für Radfahrer?“ Das war die Auswahl, die der Ortsbeirat von Ahrweiler unter Leitung von Ortsvorsteher Ferdi Heuwagen innerhalb seiner jüngsten Sitzung im Bürgerzentrum hatte. Dabei ging es um die Vorplanung zum Ausbau der Ramersbacher Straße. Einstimmig gaben die Ortsbeiratsmitglieder nach intensiver Diskussion den Vorschlag an den Stadtrat ab, beidseitig des zum Ausbau anstehenden, rund 600 Meter langen Straßenstücks von der Ahrtorbrücke bis zum Ortsschild in Richtung Ramersbach, dem Schutzstreifen für Fahrradfahrer den Vorzug zu geben. Trotz dieses klaren Votums sind längst nicht alle Fragen rund um den Ausbau der Straße rund um das neue Feuerwehrgerätehaus beantwortet. Was Ralf Sebastian vom Planungsbüro „Fischer Teamplan“ dem Ortsbeirat sowie den zahlreichen Zuhörern, hauptsächlich Anwohner der Ramersbacher Straße, erläuterte, waren „Voruntersuchungen zur Bestandsverbesserung“ und daraus resultierend drei Vorschläge, wie man die Straße ausbauen könnte.

i Rund 600 Meter der Ramersbacher Straße sollen ausgebaut werden. Jochen Tarrach

Die Empfehlung des Ortsbeirates, dem nun noch von den Ausschüssen der Stadt sowie dem Stadtrat endgültig zugestimmt werden muss und die auch noch abgeändert werden kann, fiel eindeutig auf den Plan 2, der eben die beidseitigen Schutzstreifen für Radfahrer vorsieht, sowie einen ebenso beidseitigen Fußgängerweg. Nachteil: Es fallen die bisherigen Parkmöglichkeiten auf der Straße vor den Häusern weg. Zwar kann man die bisherige Straßenbreite zum früheren Spielplatz hin noch etwas erweitern, trotzdem reicht der Platz auch dann nicht für alles aus. So soll jetzt ein beidseitiger, 1,5 Meter breiter Fußweg entstehen, der problemlos an die Fußwege der geplanten neuen Ahrtorbrücke angeschlossen werden kann, dann ebenso beidseitig ein 1,5 Meter breiter Schutzstreifen für Radfahrer, der per weißem Streifen von der schließlich noch 4,75 Meter breiten Fahrbahn sichtbar, aber ohne weitere Hütchen oder dergleichen abgetrennt wird. So müssen auf der Straßenseite zur Ahr hin keine der vorhandenen Bäume entfernt werden.

i Hier von der Abfahrt der Ahrtorbrücke bis zum Ortsschild in Richtung Ramersbach geht der Ausbau. Jochen Tarrach

Eine Verkehrszählung hat ergeben, dass derzeit in 24 Stunden durchschnittlich 2200 Fahrzeuge das Straßenstück passieren, aber lediglich 37 Fahrräder. Wegen der durch den LBM noch nicht fertigen Ahrtorbrücke, können das aber nur Anhaltswerte sein. „Lohnt sich für diese 37 Radfahrer am Tag, das sind nicht mal zwei pro Stunde, der ganze Aufwand und der Verzicht auf Parkplätze eigentlich“, so fragte einer der anwesenden Bürger. „Und wo sollen die Pkw hin, wenn ich einmal Besuch bekomme?“, ergänzte eine Bürgerin. Nach Schätzungen werden rund 30 bis 40 Stellplätze entfallen. „Alle haben hier mit ihren Einwänden einen guten Grund, aber es muss abgewogen und dann eine Entscheidung gefällt werden“, erläuterte Ortsvorsteher Heuwagen. Da nach fertigem Ausbau durchaus mit mehr Radfahrern gerechnet wird, entschied sich das Gremium eben für die Schutzstreifen.

i Nach dem Ausbau werden die hier noch zu sehenden Fahrzeuge nicht mehr stehen dürfen. Jochen Tarrach

Wie geht es nun weiter? Die von Ralf Sebastian vom Planungsbüro „Fischer Teamplan“ vorgelegten drei Möglichkeiten werden nun nochmals verfeinert dem Bauausschuss der Stadt vorgelegt. Dieser gibt unter Berücksichtigung des Beschlusses des Ortsbeirates eine endgültige Empfehlung an den Stadtrat ab – und dieser entscheidet dann endgültig, welche Möglichkeit weiterverfolgt werden soll. Diese wird dann das gesetzlich vorgeschriebene Verfahren durchlaufen mit Bürgerbeteiligung und Beteiligung von Vertretern öffentlicher Belange und so weiter. Sind alle Einsprüche durch den Stadtrat entweder abgelehnt oder im Plan eingearbeitet worden, wird der endgültige Beschluss gefasst, und es kann schließlich eine Baugenehmigung erteilt werden. Dann werden von den Firmen Angebote eingeholt und der kostengünstigste Anbieter bekommt den Auftrag. Grob geschätzte Kosten: 1,7 Millionen Euro. Bevor es dann mit dem Straßenbau losgeht, ist noch eine Kanalbaumaßnahme notwendig und das Verlegen von Rohren für die Fernwärme.