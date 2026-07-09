Ohne Spenden geht es nicht
Ahrweiler Musiksommer braucht dauerhafte Unterstützung
Das Publikum von Sir Williams ist vom Musiksommer Ahrweiler zweifelsfrei begeistert. Und das soll auch so bleiben.
Das Publikum von Sir Williams ist vom Musiksommer Ahrweiler zweifelsfrei begeistert. Und das soll auch so bleiben.
Thomas Kölsch

Der Ahrweiler Musiksommer hatte es in diesem Jahr nicht leicht. Plötzlich weggebrochene Sponsorengelder haben die Veranstalter dazu gebracht, die Eventreihe auf neue finanzielle Füße zu stellen. Wie das neue Finanzierungskonzept bisher läuft.

Lesezeit 2 Minuten
Es war eine bittere Nachricht für die Kultur in Bad Neuenahr-Ahrweiler: Im Mai gaben die Organisatoren bekannt, dass kurzfristig Sponsorengelder in Höhe von 20.000 Euro weggefallen waren und die beliebte Konzertreihe, der Ahrweiler Musiksommer, damit finanziell auf sehr wackeligen Füßen steht.
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