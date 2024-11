Wettkampf der Junggesellen Ahrweiler Martinsfeuer erhellen die Weinberge Gabi Geller 10.11.2024, 14:36 Uhr

i Das Schaubild der Niederhut landete auf dem ersten Platz: „Danke Heimatverein und Martinsausschuss. 2004 haben wir als Pänz Knolleköpp geschnitzt, heute bauen wir Schaubilder“ steht in den Weinberg geschrieben. Hans-Jürgen Vollrath

Die vier Junggesellenvereine der Huten aus Ahrweiler haben sich am Samstagabend mit ihren feurigen Schaubildern in den Weinbergen gemessen. Doch auch in diesem Jahr konnten nur zwei die Preise für bestes Feuer und bestes Schaubild gewinnen.

Es war wieder einmal ein leuchtendes Spektakel am Samstagabend in Ahrweiler. Die Stadt war bei trockenem Herbstwetter schon am Nachmittag brechend voll, jedes Jahr strömen mehr auswärtige Besucher in die kleine Stadt mit ihrem romantischen Mauerrund und den vielen hübschen geschichtsträchtigen Bauwerken.

