Die DRK gemeinnützige Trägergesellschaft Süd-West ist im Februar in Insolvenz gegangen. Davon betroffen ist die DRK-Fachklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik in Bad Neuenahr. Nachdem Landrätin Cornelia Weigand (parteilos) nach einem ersten Runden Tisch in Mainz berichten konnte, dass es für das anerkannte Haus gleich mehrere Interessenten gibt, teilte sie jüngst vor dem Kreis- und Umweltausschuss in Bad Neuenahr-Ahrweiler nach einem weiteren Treffen mit, dass der Insolvenzverwalter die eingegangenen Angebote der möglichen neuen Träger nun prüfe.

„Die Gespräche mit potenziellen Investoren für die DRK-Fachklinik in Bad Neuenahr verlaufen konstruktiv und zugewandt“, berichtet eine Sprecherin aus dem vorläufigen Insolvenzverfahren der DRK-Trägergesellschaft Süd-West dazu auf Nachfrage unserer Zeitung. Gleiches gelte für die weiteren vom vorläufigen Insolvenzverfahren der DRK-Trägergesellschaft Süd-West betroffenen Klinikstandorte.

Eine Sprecherin aus dem vorläufigen Insolvenzverfahren der DRK-Trägergesellschaft Süd-West

„Die Vielzahl der unterschiedlichen Angebote für die Häuser wertet die Insolvenzverwaltung zusammen mit einem Team aus M&A-Experten sorgfältig aus“, erklärt die Pressesprecherin weiter. „M&A“ steht für „Mergers and Acquisitions“, also Fusionen und Übernahmen. Aufgrund der vereinbarten Vertraulichkeitspflichten sei es derzeit nicht möglich, konkrete Namen der Bieter preiszugeben, vertröstet sie auf einen späteren Zeitpunkt.

„Zum gewöhnlichen Ablauf des Investorenprozesses gehören die derzeit stattfindenden Besichtigungen und Begehungen der Einrichtungen vor Ort“, berichtet die Sprecherin weiter. Die potenziellen Investoren verschafften sich so einen Überblick über die Lage in den jeweiligen Häusern, „um beispielsweise konkrete Anhaltspunkte in die Sanierungsstrategie aufzunehmen und Erwerberkonzepte zu entwickeln“.

Allgemeiner Klinikbetrieb läuft in Bad Neuenahr weiter

Im Kreis- und Umweltausschuss des Landkreises Ahrweiler berichtete die Landrätin, dass sie mit der Landesregierung, darunter Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD), in Kontakt stünde, um sicherzugehen, dass bei der Prüfung der möglichen Investoren neben der finanziellen auch die fachliche Kompetenz berücksichtigt werde. Ob die Verantwortlichen das im Blick haben, wollte unsere Zeitung von der Pressesprecherin wissen. Die Fachkompetenz der potenziellen neuen Träger mit Blick auf die Leistungsschwerpunkte der Häuser spiele bei der Prüfung eine zentrale Rolle, so die Antwort.

Weiter erklärt sie: „Ebenso ist das Verfahren auf den Erhalt der Einrichtungen und Arbeitsplätze ausgerichtet. Ziel ist es, bis zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens Anfang Mai die wesentlichen Grundzüge der Fortführungslösungen sowie neue Trägermodelle präsentieren zu können.“ Der allgemeine Klinikbetrieb laufe in Bad Neuenahr im Rahmen des Verfahrens vollumfänglich weiter. „Gleiches gilt für die weiteren betroffenen Standorte“, sagt die Sprecherin. Zum Verbundkrankenhaus Linz-Remagen wusste Weigand, dass Sanierungsexperten dazu ein tragfähiges Konzept erarbeiten sollen.