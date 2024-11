Als Grund gab Hürter seine kürzliche Wahl zum neuen Präsidenten des Landesrechnungshofes Rheinland-Pfalz an. Sabine Glaser verfügt über viele Jahre kommunalpolitischer Erfahrung in unterschiedlichen Ämtern und Mandaten. So ist sie seit Jahren in ihrem Ortsverein Oberwinter im Vorstand aktiv, hat auch als stellvertretende Vorsitzende in den vergangenen Jahren bereits Verantwortung für den Kreisverband getragen. „Wir sind daher sehr froh darüber, mit Sabine Glaser an der Spitze des Kreisverbandes die Arbeit für die Bürgerinnen und Bürger im Kreis Ahrweiler erfolgreich fortführen zu können“, so die SPD in einer Pressemitteilung.

Neue stellvertretende Vorsitzende ist Sandra Sebastian-Berthel

Zur Nachfolgerin von Sabine Glaser als stellvertretende Kreisvorsitzende wurde Sandra Sebastian-Berthel aus Dernau gewählt. Mit den bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden Susanne Müller aus Remagen und Sebastian Goerke aus Sinzig wird sie Sabine Glaser im Vorstand unterstützen. Der Vorstand wird komplettiert durch Jörn Kampmann als Geschäftsführer, Tobias Paetz als Schatzmeister und Björn Weck als Schriftführer. Alle drei wurden im Amt bestätigt.

Dem Vorstand gehören weiterhin 16 Beisitzerinnen und Beisitzer an. Dies sind: Markus Behnke (Oberwinter), Sabine Esselen-Conde (Adenau), Markus Dievenich (Bad Neuenahr-Ahrweiler), Sigrid Dehmelt (Kalenborn), Winfried Glaser (Oberwinter), Udo Klein (Grafschaft), Michael Köhler (Dernau), Elisabeth Lehmann (Niederzissen), Jörg Loosen (Oberwinter), Frank Müller (Altenahr), Hubert Münch (Grafschaft), Marina Schröder (Oberwinter), Adelheid Trocha (Grafschaft), Hanna Trocha (Grafschaft), Michael Steins-Wissmann (Bad Neuenahr-Ahrweiler) und Toni Velten (Bad Neuenahr-Ahrweiler).

Im Landesparteirat sitzen Koll und Kampmann

Die Kasse des Kreisverbandes prüfen weiterhin Ursula Koll und Werner Kasel aus Bad Neuenahr-Ahrweiler sowie Claus Hartmann aus der Grafschaft. Neuer Vorsitzender der Schiedskommission der Kreis-SPD ist Jürgen Saess aus Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Als Vertreter der Kreisverbandes im Landesparteirat der SPD Rheinland-Pfalz bestätigte die Versammlung Ursula Koll und Jörn Kampmann. Sie werden Vertreten von Susanne Müller, MdL und Tobias Paetz. Insgesamt war es eine sehr harmonische Veranstaltung mit rund 60 aktiven Teilnehmern, teilt die SPD mit.