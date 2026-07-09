116 Kinder betroffen Ahrweiler Kita St. Laurentius wieder ohne feste Bleibe Jochen Tarrach 09.07.2026, 16:50 Uhr

i Das war sie bis zur Flut 2021: die Kita St. Laurentius im Lindenweg in Ahrweiler. Jochen Tarrach

Erst Flut und nun Feuer: Erneut stehen 116 Kita-Kinder in Ahrweiler erneut ohne Standort für ihre Kita da. Die Eltern fordern rasche Alternativen, der Kreis prüft Notlösungen vor Schulbeginn.

Die eigentliche Heimat der Kindertagesstätte (Kita) St. Laurentius ist das etwas versteckt liegende Gebäude am Lindenweg 6 in Ahrweiler. Doch seit der Flut am Donnerstag/Freitag, 14./15. Juli, steht das Haus leer und dämmert vor sich hin. Bis heute kann es wegen der Schäden durch die Flut nicht mehr genutzt werden.







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