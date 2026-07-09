Erst Flut und nun Feuer: Erneut stehen 116 Kita-Kinder in Ahrweiler erneut ohne Standort für ihre Kita da. Die Eltern fordern rasche Alternativen, der Kreis prüft Notlösungen vor Schulbeginn.
Lesezeit 3 Minuten
Die eigentliche Heimat der Kindertagesstätte (Kita) St. Laurentius ist das etwas versteckt liegende Gebäude am Lindenweg 6 in Ahrweiler. Doch seit der Flut am Donnerstag/Freitag, 14./15. Juli, steht das Haus leer und dämmert vor sich hin. Bis heute kann es wegen der Schäden durch die Flut nicht mehr genutzt werden.