Der Gesetzesentwurf zur Novellierung des Landesjagdgesetzes schmeckt den Jägern im Land so gar nicht. Seit Juni finden zahlreiche Protestaktionen statt. Auch im Kreis Ahrweiler haben sich die Jäger nun starkgemacht – mit einer ganz besonderen Aktion.

Die Jäger aus dem Kreis haben sich am Samstag mit Aktionen am Protest gegen das neue Landesjagdgesetz beteiligt. Unter dem Motto „Jäger grillen gegen das neue Jagdgesetz“ haben sie an vielen verschiedenen Orten im Kreis Ahrweiler Grills angeworfen und Wildfleisch für Passanten zubereitet. Dazu gab es Info-Material zu der Gesetzesnovelle.

i Die Jäger informierten die Bürger über den Gesetzesentwurf und sammelten Unterschriften. Martin Gausmann

i Nicht fehlen durfte auch der Auftritt der Jagdhornbläser des Kreises. Martin Gausmann

Auf dem Marktplatz in Ahrweiler (Foto) mit dabei war der Lernort Natur mit seinem Waldschulwagen. Mittags warteten die Jagdhornbläser mit jagdlichen Weisen auf. „Wir möchten mit den Bürgern über diesen unsäglichen neuen Gesetzentwurf des Jagdrechts ins Gespräch kommen, aufklären und Unterschriften sammeln“, hieß es in der Ankündigung.

Insgesamt wurden laut Birgit Gross, stellvertretende Vorsitzende der Kreisjägerschaft Ahrweiler und Obfrau für den Lernort Natur, an acht Standorten 1756 Unterschriften gesammelt. In der Bevölkerung herrsche, so die Jägerin, Unverständnis über das Verhalten des rheinland-pfälzischen Umweltministeriums.