Beratungsgespräche bei ZF
Ahrweiler Betriebsrat fordert Verlässlichkeit bei Umzug
Blick auf das ZF-Werk bei Niederzissen vom Parkplatz aus.
Blick auf das ZF-Werk bei Niederzissen vom Parkplatz aus.
Martin Ingenhoven

Der Februar steht bei ZF in Ahrweiler im Zeichen der Beratungsgespräche zum geplanten Umzug ins neue Werk nach Niederzissen. Der Ausgang scheint nach wie vor offen zu sein. Allerdings bekräftigt der Betriebsrat noch einmal seine Forderung.

Lesezeit 3 Minuten
Nach dem Höhepunkt des Karnevals bewegen sich nun auch die Beratungsgespräche zwischen der ZF-Unternehmensführung sowie Vertretern der IG Metall und führenden Mitgliedern des Betriebsrates des ZF-Werkes in Ahrweiler weiter auf eine Entscheidung zu. Es geht um die Frage, ob es den geplanten Umzug des Werkes in die neu errichtete Produktionsstätte in Niederzissen geben wird oder nicht.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren