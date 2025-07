„Wie, hier gibt’s auch Trüffel? Das wird ja immer besser.“ Als Konstantin Steinmeyers Mischlingshündin Oska bei einer Jagd mit befreundeten Nachbarn im Wald seines Wohnortes Hümmel in der Eifel anfing zu buddeln und Steinmeyer kurz darauf das schwarze Gold in Händen hielt, war das wieder ein Grund mehr für den gelernten Koch, und Garten- und Landschaftsdesigner, in der Region Wurzeln zu schlagen.

Nachfolger von Gourmetkoch Jean-Marie Dumaine

Der Wahl-Eifler nahm Kontakt zum Ahrtrüffelverein auf, da er sich während seiner Studienzeit in Italien schon länger mit dem Metier Trüffel befasst hatte. Heute fungiert der 37-Jährige als neuer Vorsitzender des 2005 gegründeten Ahrtrüffel-Vereins und ist somit Nachfolger von Sinzigs bekanntem Wildkräuter-Gourmet-Koch Jean-Marie Dumaine, mit dem ihn eine tiefe Freundschaft verbindet.

i Nicht nur Trüffel liegen den Pilzsachverständigen am Herzen. Hier ist ein Eichenfilzrohrling zu sehen. Judith Schumacher

Zum Hintergrund: 2005 gründete sich in Bad Bodendorf der Verein Ahrtrüffel, pachtete für 50 Jahre Grundstücke in einem ehemaligen Weingarten mit einer Gesamtfläche von fast einem halben Hektar Größe und legte dort einen Trüffelhain an. Im Herbst 2006 pflanzten Gourmetkoch Dumaine, der Kripper Pilzsachverständige und Autor Frank Krajewski sowie einige Helfer 300 Setzlinge, die sich als Wirt für den Burgundertrüffel eignen. In Bad Bodendorf dienen nun Eichen, Haselnusssträucher und Schwarzkiefern als Wirtspflanzen. Aprikosen und Kornelkirschen ergänzen die Pflanzung für die Sommer- und Burgundertrüffel.

2015 erstmals Trüffel gefunden

Im November 2015 wurden auf dem Hain erstmals Trüffel gefunden. Mittlerweile gibt es dort auch einen Trüffellehrpfad, der von der Mendiger Gartenbauarchitektin Maike Frings konzipiert wurde. Der 80 Meter lange Zickzackkurs erstreckt sich über eine Grundfläche von 450 Quadratmetern.

i Klaus Rödder bietet für die Arbeitsgemeinschaft Pilzkunde Vulkaneifel regelmäßig Pilzwanderungen an. Judith Schumacher

Unter Steinmeyers Leitung, der auch weltweit als gefragter Experte in der Beratung im Ernährungssektor unterwegs ist, soll der Verein weiter gedeihen. Gerade steht ein Pachtvertrag für ein weiteres Grundstück für die Anlegung einer kleinen urbanen Trüffelplantage in Sinzig kurz vor der Unterzeichnung. „Auf etwa 500 Quadratmetern könnte durch die Pflanzung von Haseln, Steineichen, Linden, und Hainbuchen, die als Wirtsbäume für Trüffel dienen, das Grundstück zukunftsweisend bewirtschaftet werden. Der Frühjahrstrüffel, der Sommertrüffel und der heimische schwarze Trüffel, der in der Qualität des Sommertrüffels in nichts nachsteht, könnten dort ebenfalls gut gedeihen“, prognostiziert Steinmeyer.

i Der Hirschtrüffel ist eine Kostbarkeit, die wie andere Arten tonnenweise im Boden vergammelt, da das Sammeln in Deutschland verboten ist. Judith Schumacher

Dessen Vita liest sich recht ereignisreich: Der gebürtige Hamburger absolvierte eine Kochlehre im Hotel Kempinski auf Rügen, war wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hamburger Universitätsklinik bei einem Forschungsprojekt, machte seinen Meister im Garten- und Landschaftsdesign in Mailand und hat nach wie vor einen Wohnsitz in der Nähe der Trüffelhochburg Alba, wo er vier Hektar Land bewirtschaftet. Zudem studierte er an der von Slow-Food-Universität der Gastronomischen Wissenschaften in Bra und machte seinen Master in strategischem Umweltmanagement in Pauda.

i Sehr genau besahen sich die Pilzsachverständigen die gefundenen Exemplare. Judith Schumacher

„Während des Studiums in Bra entwickelte ich für eine kleine Familienbrauerei zwei neue Biersorten und bekam als Honorar einen kleinen Trüffelhund-Mischling geschenkt. Da fing das eigentlich alles an“, erzählt Steinmeyer, der sich schließlich mit seinem Format „Torre San Teobaldo“ als Berater und Anbieter von Workshops, Seminaren sowie kulinarische Erlebnisreisen selbständig machte. Weltweite Projekte unter anderem für die Unesco und verschiedene staatliche sowie Non-Gouvernement-Organisationen führten ihn auch nach Japan und Korea.

„Die Eifel und die Ahrregion haben massives Potenzial, auch was Trüffel angeht.“

Davon ist Konstantin Steinmeyer überzeugt.

Doch durch die Corona-Pandemie brach dieses Geschäftsfeld ein. Mittlerweile arbeitet er als Verwalter und befasst sich unter anderem mit dem Waldumbau sowie mit Konzepten der regionalen Selbstversorgung und studiert nebenbei Philosophie und Ökonomie. In der Vorbereitung seiner Promotion befasst er sich am Helmholtz-Institut in Jülich mit der Bioökonomie und dem Zukunftsstandort NRW. „Die Eifel und die Ahrregion haben massives Potenzial, auch was Trüffel angeht. Wir haben noch nicht die Chance verpasst, nach der Flutkatastrophe im Ahrtal Ausgleichsflächen für Bauvorhaben einer mehrschichtigen Nutzung zuzuführen und so neue Perspektiven zu schaffen“, ist Steinmeyer überzeugt.

i Frank Krajewski (Mitte) ist mittlerweile der einzige Pilzsachverständige im Kreis Ahrweiler. Nachwuchs wäre also dringend gesucht. Judith Schumacher

Gelegenheit, ihrer Passion nachzugehen und dabei auch einiges Wissenswertes über Trüffel zu erfahren, hatten jetzt bei einer Wanderung rund um den Lohrsdorfer Kopf, die von den Pilzsachverständigen der Arbeitsgemeinschaft Pilzkunde Vulkaneifel, Klaus Rödder und Frank Krajewski, zusammen mit Konstantin Steinmeyer angeboten wurde. „Die Gegend hier ist von einer acht Meter dicken Lößschicht bedeckt, gute Bedingungen für Trüffel“, erläuterte Krajewski, der auch über die Lizenz des Trüffelsuchens für Lehr- und Forschungszwecke verfügt.

Das Sammeln von Trüffeln ist im Gegensatz zu Frankreich oder Italien in Deutschland gesetzlich verboten. „Hier vergammeln tonnenweise Trüffel im Boden. Jeder Hund und jedes Schwein darf die fressen, nur wir Menschen dürfen sie nicht essen“, äußerte er sein Unverständnis.