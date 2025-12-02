Besuch auf der Trüffelplantage Ahrtrüffel aus Sinzig bieten Vielfalt das ganze Jahr Judith Schumacher 02.12.2025, 17:00 Uhr

i Für Laien ist die Bestimmung, um welchen Trüffel es sich handelt, nicht möglich. Judith Schumacher

Auf der Trüffelplantage oberhalb von Bad Bodendorf werden immer wieder Führungen angeboten. Wir waren bei einer solchen dabei und haben erfahren, wie viel Wissenswertes es rund um den heimischen Trüffel gibt.

Als Sinzigs bekannter Wildkräuter-Gourmet-Koch Jean-Marie Dumaine mit seinem Hund Max im Oktober 2002 rund ein Kilogramm Trüffel im Boden des Ahrtals fand, war das eine Riesensensation. Drei Jahre später gründete sich der Ahrtrüffelverein als einer der ersten Vereine in Deutschland, der sich um die Wiederentdeckung und Etablierung der wertvollen Knolle bemüht.







Artikel teilen

Artikel teilen