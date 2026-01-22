Der erste Eindruck zählt. Das gilt auch für Touristen, die nach Ahrweiler reisen. Die meisten von ihnen parken auf dem Ahrtorparkplatz – auch Reisebusse halten hier. Deshalb ist es besonders wichtig, wie der Platz in Zukunft aussehen wird.
Touristen, die mit dem Bus nach Ahrweiler reisen, kommen normalerweise auf dem Ahrtorparkplatz an. Dieser ist quasi verantwortlich für den ersten Eindruck des Stadtteils – daher ist seine optische Gestaltung umso wichtiger für den Tourismus. Doch haben der Parkplatz und sein Umfeld bei der Flut 2021 gelitten und muss neu geplant werden.