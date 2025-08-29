Im Dezember wird die Ahrtalbahn voraussichtlich erst einmal nur bis Altenahr fahren können. Nicht, wie ursprünglich geplant, bis Ahrbrück. Grund ist die Zweigleisigkeit der Strecke bei Heimersheim, die bis dahin nicht umsetzbar ist.

Gut besucht sind die offenen Stammtische der Ahrtalbahnfreunde in diesen Monaten und Jahren, gibt es dort doch gern mal aus erster Hand Neuigkeiten über den Wiederaufbau und die Elektrifizierung der in der Flutkatastrophe vom Juli 2021 so stark zerstörten Bahnlinie zu erfahren. Mit dem Wiederaufbau zeigt sich der Verein zufrieden, sagte Sprecher Wolfgang Groß beim jüngsten Treffen der Bahnfreunde im Bad Bodendorfer Bahnhof. „Deutschland kann noch Eisenbahn“, so Groß zur wahrscheinlichen Einhaltung des Zeitplans bis zur Wiederinbetriebnahme der gesamten Strecke von Remagen bis Ahrbrück. Diese ist zum Fahrplanwechsel im Dezember dieses Jahres geplant. Doch es gibt auch schlechte Neuigkeiten.

Fahrplan wäre nicht einzuhalten

Beim Augusttreffen in Bad Bodendorf hatten die Ahrtalbahnfreunde um ihren Vorsitzenden Ulrich Stumm wieder einmal einen Gast eingeladen: Dietmar Knerr ist einer der Geschäftsführer der Trans Regio Deutsche Regionalbahn GmbH (Trans Regio). Das Unternehmen ist Betreiber der Mittelrheinbahn (MRB) und gehört zur Transdev-Gruppe. Die MRB wird die künftig die neue Linie 32 der Ahrtalbahn von Ahrbück bis Boppard mit elektrischen Zügen bedienen.

Bevor Knerr Einzelheiten zum bevorstehenden Engagement verkündete, musste er die Lobeshymnen von Wolfgang Groß auf den Wiederaufbau der Strecke ein wenig bremsen. Denn es werde keinesfalls gelingen, zum Fahrplanwechsel den Bereich um den ehemaligen Heimersheimer Bahnhof zweigleisig wiederaufgebaut zu haben. Das hat Folgen – und zwar für die Anbindung der Linie RB32 an die Ortschaften Kreuzberg und Ahrbrück. Dort wird es erst einmal keine Züge der RB32 geben. „So lang das zweite Gleis bei Heimersheim nicht fertig ist, können die Züge der RB32 nur bis Altenahr fahren“, machte Dietmar Knerr deutlich. Ansonsten sei der Fahrplan nicht einzuhalten. Bei Heimersheim entsteht aufseiten der Landskrone derzeit zunächst einmal eine Stützwand, die der Ahr mehr Durchlaufmenge garantieren soll. Erst danach wird die Strecke dort zweigleisig.

Bahn-Gipfel für Ende Oktober geplant

Infos für die Planungen der neuen Linie RB32 von Ahrbrück bis Boppard gibt es noch nicht allzu lange. Eigentlich sollte von Ahrbrück aus eine neue Linie nach Nordrhein-Westfalen und bis Wuppertal führen. „So wie es in den 1980er-Jahren noch eine durchgehende Linie bis nach Dortmund gab“, erinnerte sich Wolfgang Groß. Diese Linie ist aber erst einmal auf Eis gelegt, unterlag sie doch einem Finanzierungsvorbehalt. Und nun ist kein Geld da.

Ob und wann die direkte Verbindung vom Ahrtal in die Ballungszentren in NRW kommt, ist offen. Immerhin lädt der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer für Ende Oktober zu einem Bahn-Gipfel ein – für mehr Koordination und einen schnelleren Ausbau der Bahnverbindungen in und nach Rheinland-Pfalz. Ob die Strecke von Ahrbrück bis Wuppertal zur Sprache kommt, konnten Dietmar Knerr und die Ahrtalbahnfreunde nicht beantworten.

So fährt die neue Verbindung

Dafür gab es weitere Infos zur RB32, für deren Betrieb die MRB erst im vergangenen Jahr um ein Angebot gebeten wurde. Insgesamt werden auf der Strecke drei Siemens Mireo Smart Elektrozüge eingesetzt, jeder dieser Züge bietet mehr als 200 Sitzplätze. Nicht alle Züge fahren durch bis Boppard. Um 4.54 Uhr am Morgen startet der erste Zug in Remagen ahraufwärts, in Boppard macht sich werktags um 6.35 Uhr der erste Zug in Richtung Ahrtal auf. Bis Ahrbrück benötigt dieser 100 Minuten. Der letzte Zug in Boppard startet um 20.30 Uhr, von Remagen kann die Linie um 23.32 Uhr noch ahraufwärts genutzt werden. In der Gegenrichtung startet der erste Zug der RB32 werktags um 5.43 Uhr in Ahrbrück, eine Stunde später rollt der erste Zug, der bis Boppard durchfährt. Schön früh, nämlich um 18.43 Uhr, geht es letztmalig am Tag durch bis Boppard, wer nur bis Remagen möchte, kann auch um 0.43 Uhr noch einen Zug ab Ahrbrück nehmen.