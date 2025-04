Die von den Menschen im Ahrtal erwarteten Ergebnisse der hydrologischen Untersuchung sowie der Analyse der bestehenden Hochwasserschutz- und Starkregenkonzepte der Kommunen liegen auf dem Tisch. Die Kreisverwaltung, unterstützt von beteiligten Experten, hat diese jetzt, fast vier Jahre nach der Katastrophe, interessierten Bürgern im Rahmen einer Online-Informationsveranstaltung vorgestellt. Dabei zeichnet sich ab, dass der Hochwasserschutz in gewaltigen Dimensionen geplant wird. Dass es nur so möglichst viel Schutz geben kann, bekräftigte Experte Oliver Buchholz, Managing Direktor des Büros „Hydrotec – Water and Enviroment“ aus Aachen, mit seiner Feststellung: „Eine Vielzahl an Todesopfern und ein großer Teil der Schäden hätten sicher verhindert werden können, wenn das Mammutprojekt bereits vor der Ahrflut 2021 umgesetzt gewesen wäre.“

„Für den bestmöglichen Schutz müssen alle Maßnahmen umgesetzt werden.“

Landrätin Cornelia Weigand

Im Zentrum der Überlegungen stehen nun 17 statt wie im Vorjahr noch gedacht 19 große Regenrückhaltebecken entlang der Ahr. Hinzu kommt noch ein weiteres Becken am Vinxtbach. Allein diese Bauwerke an den direkten Ahrzuflüssen zu errichten, wird schon ein milliardenschweres Vorhaben sein – oder wie es Landrätin Cornelia Weigand nannte: „ein Generationenprojekt“. Angesichts von Kosten pro Bauwerk von 50 bis 156 Millionen Euro schätzt die Kreisverwaltung die Gesamtkosten auf etwa 1,7 Milliarden Euro.

Hinzu kommen dann noch 92 flankierende Maßnahmen, die häufig in Richtung Retentionsflächen tendieren und teils bereits in den Hochwasserschutzkonzepten der Kommunen enthalten sind. Heißt, es geht darum, der Ahr im Ernstfall mehr Platz einzuräumen. Auch die werden Geld kosten. Doch wie Weigand sagte: „Für den bestmöglichen Schutz müssen alle Maßnahmen umgesetzt werden.“

Kommunen wollen Zweckverband gründen

Dabei steht aus Sicht der Landrätin fest, dass die Finanzierung ohne Mittel von Land und Bund nicht möglich sein wird. Von kommunaler Seite sei ein Zweckverband mit allen Kommunen im Kreis Ahrweiler und den betroffenen Kommunen in NRW angestrebt. Zumindest die Ahrkreiskommunen haben laut Landrätin ihre Bereitschaft bereits signalisiert. Das Land Rheinland-Pfalz habe seine Unterstützung zugesagt.

Das Gros dieser Rückhaltebecken soll am Oberlauf der Ahr bis etwa Altenahr entstehen. Dabei handelt es sich um gewaltige, sogenannte grüne Becken, die mithilfe eines Damms in der Lage sein werden, zwischen 1 Million und 13 Millionen Kubikmeter Regenwasser aufzunehmen. Die Becken vereinnahmen mitunter ganze Seitentäler, in denen Bäche hinunter zur Ahr fließen. Die Erddämme erreichen laut Planer Höhen von bis zu knapp 40 Metern, können sich also mit zehnstöckigen Hochhäusern messen. „Das sind schon imposante Bauwerke“, sagte einer der Experten. In den Dämmen sind im Notfall verschließbare Durchlässe für die jeweilige Straße und den Bach vorgesehen.

i Ein Regenrückhaltebecken in der Grafschaft über dem Ahrtal ist nach den starken Regenfällen gut gefüllt. Thomas Frey. dpa

Die Verfasser der Studie haben die Bauwerke inzwischen auch priorisiert und damit empfohlen, welche Rückhaltebecken zuerst gebaut werden sollten. Exemplarisch nannte Experte Oliver Buchholz das Becken am Sahrbach oberhalb von Kreuzberg. Dessen Damm soll 34 Meter hoch sein, die Kostenschätzung liegt bei 127 Millionen Euro. Übertroffen wird das Bauwerk vom Damm oberhalb von Schuld (Armuthsbach) mit einer Höhe von 36,7 Metern und geschätzten Baukosten von 139 Millionen Euro.

Umfangreicher Grunderwerb nötig

Um die Rückhaltebecken bauen zu können, ist noch umfangreicher Grunderwerb nötig. Was das angeht, plant der Kreis, erst dann auf Eigentümer zuzugehen, wenn die Planung entsprechend fortgeschritten ist. Lösungen im Einvernehmen mit den Eigentümern sind erklärtes Ziel. „Da müssen wir viel Überzeugungsarbeit leisten“, weiß die Landrätin. Nur im Notfall stünde das Instrument der Enteignung im Raum, hieß es dazu. Betroffen seien in erster Linie die Grundstücke, auf denen die Staudämme errichtet werden sollen. Das grüne Becken selber soll laut Expertenaussage weiterhin landwirtschaftlich nutzbar bleiben.

Doch zuvor ist noch eine umfangreiche Planungsphase zu durchlaufen, wie Experte Peter Heiland wissen ließ. Zunächst brauche es eine Umsetzungsentscheidung. Die impliziert die Vereinbarung zu einer überörtlichen Zusammenarbeit, eine Finanzierungsplanung und geklärte Eigentumsfragen. Diesem Schritt schließe sich die Entwurfsplanung an, ehe ein Raumordnungsverfahren angestoßen wird, bei dem erstmals auch die Öffentlichkeit zu beteiligen sei. Es folgen Genehmigungs- und Ausführungsplanung, Planfeststellungsverfahren und schließlich die Realisierung der Bauvorhaben.

„So weit unten im Ahrverlauf sind Rückhaltebecken nicht mehr sinnvoll.“

Ein Experte auf die Frage eines Bürgers, warum zwischen Lohrsdorf und Bad Bodendorf keine Regenrückhaltebecken geplant sind.

Bürger kamen bei der Infoveranstaltung des Kreises auch noch zu Wort. Eine Frage bezog sich auf die Auswirkungen der großen Rückhaltebecken auf den Tourismus. Wie einer der Experten wissen ließ, sei das bislang noch kein ausschlaggebendes Kriterium gewesen. Zu einem späteren Planungszeitpunkt würde aber auch diese Frage in den Blick genommen.

Und warum sind zwischen Lohrsdorf und Bad Bodendorf keine Rückhaltebecken vorgesehen? Auch da blieben die Experten in der Runde die Antwort nicht schuldig: „So weit unten im Ahrverlauf sind Rückhaltebecken nicht mehr sinnvoll.“ Den größten Effekt erziele man bei den Ahrzuflüssen am Oberlauf, weil dann auch in Bad Bodendorf deutlich weniger Hochwasser ankomme.

i Auch bei Kreuzberg am Lauf der Ahr ist ein Damm geplant, um das Wasser im Fall einer Flut zurückzuhalten. Boris Roessler. picture alliance/dpa

Umsetzung wird Jahre in Anspruch nehmen

Eine Frage aus der Bürgerschaft durfte natürlich nicht fehlen: Wann wird denn das Vorhaben umgesetzt sein? Sowohl Landrätin Weigand als auch Experte blieben da nur ungefähre Angaben. Ein vergleichbares Bauwerk im sächsischen Niederpöbel hat von der Planung über die bauliche Umsetzung bis zur Inbetriebnahme einen Zyklus von etwa 16 Jahren durchlaufen. Und der Kreis Ahrweiler plant insgesamt 18 dieser großen Bauwerke.

Sollte das Mammutvorhaben eines Tages umgesetzt sein, so erklärte Oliver Buchholz, könnte die meisten Menschen im Ahrtal aufatmen: „Bei der Flut 2021 gab es bei Altenahr einen Wasserdurchfluss von 1000 Kubikmeter pro Sekunde. Mit den insgesamt 18 Rückhaltebecken drosseln wir den Durchfluss auf 300 Kubikmeter pro Sekunde.“ An den Stellen im Tal, die dann immer noch nicht ausreichend geschützt sind, müssten weitere Einzelmaßnahmen greifen. Buchholz betonte aber: „Mit einem natürlichen Regenrückhalt auf den Ackerflächen oberhalb des Ahrtals mit einer Vielzahl an kleineren Rückhaltebecken würde man diesen Effekt nicht erzielen können – und die landwirtschaftliche Nutzung der Flächen unwirtschaftlich machen.“