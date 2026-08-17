Flussbett trocknet aus
Ahrmündung verlandet durch anhaltende Hitze
Tatsächlich kam jetzt kein Tropfen der Ahr mehr im Rhein an.
Tatsächlich kam jetzt kein Tropfen der Ahr mehr im Rhein an.
Judith Schumacher

Die Ahrmündung verlandet: Die anhaltende Hitze treibt den Rhein auf Rekordtief, die Fähre Rolandseck liegt still. Ob der kurze Regen am Montag etwas Entspannung bringt?

Lesezeit 1 Minute
Die anhaltende Hitze hat es jetzt geschafft: Die Ahrmündung ist nun endgültig verlandet. Es gibt keinen Einlauf mehr in den Rhein, der den tiefsten Stand auf historischem Niveau erreicht hat. Die Fähre Rolandseck hat den Betrieb eingestellt. Nur wenige Transportschiffe sind auf Deutschlands wichtigster Wasserstraße noch zu sehen.
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