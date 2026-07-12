Campingplatz in Schuld
Ahrflut: Erst wurde es still, dann kehrt Leben zurück
Anni Bläser betreibt gemeinsam mit ihrem Mann einen Campingplatz in Schuld. Die Flut stellt ihre Existenz vor fünf Jahren aufs S
Anni Bläser betreibt gemeinsam mit ihrem Mann einen Campingplatz in Schuld. Die Flut stellt ihre Existenz vor fünf Jahren aufs Spiel. Aufgeben kommt für das Ehepaar nicht in Frage.
Hannah Klein

Die Vögel verschwinden. Stille. Dann kommt die Flut. Von dem Campingplatz in Schuld ist nicht mehr viel übrig. Anni Bläser blickt fünf Jahre später zurück. So hat die Betreiberin die Katastrophe und vor allem ihren Neuanfang erlebt.

Lesezeit 4 Minuten
30.000 Quadratmeter Müll. So beschreibt Anni Bläser das, was von ihrem Campingplatz in Schuld nach der Flutkatastrophe noch übrig war. Eigentlich beginnt der 14. Juli 2021 wie jeder andere Tag. Es ist 12 Uhr am Mittag. Bläser trinkt ihre Tasse Kaffee.
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