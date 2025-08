Die meisten Bürger im Ahrtal sind das schon gewöhnt: Der Wiederaufbau dauert. In Ahrbrück stellt sich die Frage, wie es mit dem Gelände der abgerissenen Kirche weitergeht? Und auch hier brauchen die Bürger starke Nerven.

Die Abrissarbeiten auf dem Gelände der ehemaligen, flutgeschädigten katholischen St.-Andreas-Kirche an der Bundesstraße B257 in Ahrbrück sind abgeschlossen. Weil ein Turmfalkenpaar im Turm brütete, mussten sie vom 30. Mai bis Mitte Juli unterbrochen werden. Jetzt stehen auf dem Abbruch-Grundstück nur noch drei Baucontainer. Einer davon ist voll mit den aus dem massiven Beton herausgebrochenen Armierungseisen, die in die Schrottverwertung gehen. Richtung Ahr geblieben sind zwei massive Grundmauern, die das aufgeschüttete Gelände zum Fluss hinhalten. Wann hier etwas neu gebaut wird, ist derzeit offen.

i Nach dem Abriss des Kirchenschiffes ruhten Ende Mai die Baggerarbeiten auf dem Gelände der Ahrbrücker St.-Andreas-Kirche. Der Abriss des Kirchturms sollte erst erfolgen, wenn das brütende Turmfalkenpärchen ausgezogen ist. Frank Bugge

Standortanalyse für neue Brücke ist noch nicht abgeschlossen

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) hat die Regie bei der Planung. Klar ist bisher: Eine neue Ahrbrücke von der Bundesstraße B257 zur Kreisstraße 29, die steil und kurvenreich in den Höhenort Lind führt, wird die flutgeschädigte, schmale Steinbogenbrücke aus dem Jahr 1892 ersetzen. Radfahrer und Fußgänger brauchen auch eine neue Brücke, da die 2019 eröffnete Stahl- und Aluminiumbrücke auf der Eisenbahntrasse unterhalb der Kirche zerstört wurde.

i Blick in Ahrbrück über die alte Steinbogen-Ahrbrücke und die Ahr auf das Gelände, auf dem ehemals die St.-Andreas-Kirche samt Pfarrhaus stand. Es muss vom Landesbetrieb Mobilität geklärt werden, wo und wie die Ahrbrücke samt Radweg neu gebaut wird. Das wird dauern. Frank Bugge

„Die Planungsarbeiten befinden sich noch im Anfangsstadium; der Neubau ist frühestens für 2028/2029 vorgesehen.“

So der LBM auf Anfrage unserer Zeitung nach den Plänen für den Bereich, auf dem die Kirche stand

„Die Standortanalyse für das neue Bauwerk“, das dann Fahrzeuge, Fußgänger und Radler vereint, „ist noch nicht abgeschlossen“, so der LBM auf Anfrage unserer Zeitung. Zudem müssten erst die Straßenplanungen im Bereich der K29 und B257 fertiggestellt werden. Fazit und Ausblick: „Die Planungsarbeiten befinden sich noch im Anfangsstadium; der Neubau ist frühestens für 2028/2029 vorgesehen.“

i An der Bundesstraße B275 in Ahbrück ist von der St.-Andreas-Kirche nichts mehr übrig geblieben. Der Landesbetrieb Mobilität muss klären, wo eine neue Ahrbrücke gebaut wird. Dann kann die Gemeinde entscheiden, wie das Kirchengrundstück genutzt wird. Frank Bugge

„Alle unsere Pläne orientieren sich an der neuen Brücke.“

Ortsbürgermeister Guido Galle

Eine zeitliche Perspektive, auf die die Gemeinde keinen Einfluss hat, wie Ahrbrücks Ortsbürgermeister Guido Galle sagt. Dabei habe sie extra dem Bistum die Grundstücke von Kirche und Pfarrhaus abgekauft und sei in Vorleistung gegangen, um Planungen für Brücke und Kreisverkehre auf dem Kirchengelände sowie dem gegenüberliegenden Dorfplatz zu beschleunigen. „Alle unsere Pläne orientieren sich an der neuen Brücke“, betont Galle die Abhängigkeit von den Straßenplanern des Landes.

Bürger waren gegen den Abriss der Kirche

Gleichzeitig unterstreicht der Ortsbürgermeister, dass der von vielen Ahrbrückern kritisierte Abriss nichts mit dem Brückenbau zu tun habe. Galle stellt klar: „Die Kirche hätte für einen Neubau nicht weichen müssen.“ Wer so etwas verbreite, „der verbreitet Nonsens“. Es habe Skizzen dazu gegeben, wie eine neue Ahrbrücke gebaut werden kann, wenn die in den 1960er-Jahren von Bürgern und Geschäftsleuten aus dem Ort finanzierte und gebaute Kirche bleibt. Die Abrissentscheidung sei Sache des Bistums, das das Gebäude als „nicht wirtschaftlich sanierbar“ eingestuft hat und Zuschüsse aus dem staatlichen Wiederaufbaufonds bekommt. Bürger hatten sich gegen den Abriss ausgesprochen, konnten sich aber nicht durchsetzen.

Die erst 1967 geweihte Kirche wurde im September 2022 entweiht, um das Abreißen möglich zu machen. Der Verdruss im Ort sei groß, heißt es überall in Ahrbrück. Die Abrisskosten werden vom Bistum auf 210.000 Euro geschätzt. Es erfolge eine staatliche Zahlung in Höhe von 100 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben, so Julia Fröder vom Bistum.