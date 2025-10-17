Der Ahrbrücker Rat hat sich für den Bau eines Dorfgemeinschaftshauses mit neuer Kindertagesstätte ausgesprochen. Das war notwendig, weil der Zweckverband einen Beschluss jeder Mitgliedsgemeinde gefordert hatte. Nun können die Pläne konkreter werden.
Lesezeit 2 Minuten
Auf dem Weg zum Bau eines Kombigebäudes mit Dorfgemeinschaftshaus und neuer Kindertagesstätte ist die Gemeinde Ahrbrück einen Schritt weiter. Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, beide Bauvorhaben gemeinsam auf einem bereits freien, ehemaligen Brohl-Wellpappe-Grundstück westlich der Ermlandstraße zu realisieren.