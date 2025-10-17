Brohl-Wellpappe-Grundstück Ahrbrück stimmt für das Dorfgemeinschaftshaus mit Kita Frank Bugge 17.10.2025, 10:00 Uhr

i Blick in die Machbarkeitsstudie zum Kombibau von Dorfgemeinschaftshaus und Kindertagesstätte auf der Ecke Ermlandstraße/Kesselinger Straße. Rechts die Planung für das neue Wohngebiet auf dem ehemaligen Brohl Wellpappe-Gelände. Planquadrat/ Peter Sandfuchs. „Planquadrat“/ Peter Sandfuchs

Der Ahrbrücker Rat hat sich für den Bau eines Dorfgemeinschaftshauses mit neuer Kindertagesstätte ausgesprochen. Das war notwendig, weil der Zweckverband einen Beschluss jeder Mitgliedsgemeinde gefordert hatte. Nun können die Pläne konkreter werden.

Auf dem Weg zum Bau eines Kombigebäudes mit Dorfgemeinschaftshaus und neuer Kindertagesstätte ist die Gemeinde Ahrbrück einen Schritt weiter. Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, beide Bauvorhaben gemeinsam auf einem bereits freien, ehemaligen Brohl-Wellpappe-Grundstück westlich der Ermlandstraße zu realisieren.







