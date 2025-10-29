Verträge unterzeichnet Ahrbrück plant ab 2027 mit einem Kunstrasenplatz Frank Bugge 29.10.2025, 18:00 Uhr

i Mit den beiden Nutzungsverträgen hat sich nach Einschätzung des Sportvereins wieder die Tür zu einer guten Zukunft auf dem alten Sportplatz geöffnet. Frank Bugge

Ab dem 1. September 2026 könnte der neue Kunstrasenplatz in Ahrbrück gebaut werden. Nach vier Monaten Bauzeit soll er fertig sein. In die Röhre schauen allerdings die Tennisspieler des SV Altenahr, die sich einen Multifunktionsplatz gewünscht hätten.

Mit Unterschrift und Stempel unter zwei Nutzungsverträgen haben Ortsbürgermeister Guido Galle für die Gemeinde und Vorsitzender Franz-Josef Christ für den Ahrbrücker Sportverein ABK 54 vier Jahre und drei Monate nach der Flutkatastrophe den Wiederaufbau des zerstörten und abgerissenen ABK-Sportlerheimes und des ruinierten Sportplatzes neben der Denntalschule besiegelt.







