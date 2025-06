„Ja, ist denn schon wieder Karneval?“, so die Frage vieler Bürger angesichts der Massen von bunt kostümierten Menschen am Samstag in der Innenstadt von Bad Neuenahr. Nein, Karneval war nicht, sondern es lief wieder der vom Weingut Sonnenberg in Verbindung mit dem TV06 Bad Neuenahr ausgerichtete Ahrathon, ein sportliches Event mit Erlebnischarakter.

i Aus Osterholz-Scharmbeck kamen diese Bienen geflogen, um beim Start des Ahratons im Ahrtal dabei zu sein. Jochen Tarrach

So waren es rund 2500 Teilnehmer, die sich auf die 21 Kilometer zum Halbmarathon durch die Weinberge rund um die Kreisstadt aufmachten. Selbst die große Hitze am Samstag konnte die Begeisterung nicht bremsen. „Mehr ging einfach nicht, viele weitere Anmeldungen mussten wir ganz einfach absagen“, erklärte Mitveranstalter Marc Linden vom Weingut Sonnenberg.

i Diese beiden Ahribos, hier noch beim Start, behaupteten nach dem Lauf felsenfest, auf dem 21 Kilometer langen Weg ihre außergewöhnlichen Kostüme nicht einmal abgelegt zu haben. Jochen Tarrach

Teilnehmer zwischen vier und 80 Jahren mit dabei

Was am 16. Juni 2012 ausgehend von einer Privatinitiative erstmalig stattfand, hat sich zu einer Veranstaltung gemausert, die ihre Freunde in der ganzen Republik und darüber hinaus gefunden hat und zu den Top-Veranstaltungen in Bad Neuenahr zählt. In fünf Gruppen wurden am Weingut Sonnenberg in der Heerstraße die Läufer auf den Weg geschickt, davon zwei starke Gruppen in tollen Kostümen. Was es da zu sehen gab und mit welcher Fantasie sich die Teilnehmer ausstaffiert hatten, war kaum zu glauben. Es war klar, dass bei der herrschenden Witterung mit Temperaturen weit über 30 Grad keine Bestzeiten zu erreichen waren. Aber darum ging es ja auch nicht, Spaß und Freude standen mit im Vordergrund.

i Sieger in der Gruppe Kostüm-Halbmarathon wurde schließlich die Gruppe Autoscooter aus Erftstadt. Jochen Tarrach

Das wurde schon dadurch deutlich, dass unterwegs neun Erfrischungsstände aufgebaut waren, um den Wasserhaushalt des Körpers aufzufüllen, und an sechs davon der gute Ahrwein ausgeschenkt wurde. Es waren nach Auskunft von Starter Markus Denschlag Teilnehmer von vier bis 80 Jahren am Start, für die natürlich auch kürzere Strecken vorbereitet waren. Dabei war auch ein Läufer aus Südafrika, die anderen kamen aus ganz Deutschland und den Nachbarländern.

i Ahraton 2025 in den Weinbergen in Bad Neuenahr-Ahrweiler: Das bedeutet Sport und Spaß. Jochen Tarrach

Jede Erfrischung tat gut

21 Kilometer die Weinberge rauf und runter, hohe Temperatur und meist pralle Sonne, dann in den Pausen sechs Mal einen guten Schluck Wein. Eine Mischung, die eigentlich den stärksten Mann umhaut. Doch kommt der Spaß dazu, dann geht es. So berichtete Marc Linden am Abend, dass bis auf einige wenige Kreislaufprobleme alles gut gelaufen sei. Und wenn, dann standen überall entlang der Strecke die Helfer des DRK parat.

i Wasser war angesichts der herrschenden Hitze wohl das gefragteste Nass. Ob zum Trinken oder als Dusche über den Kopf: Hauptsache, es kühlte ab. Jochen Tarrach

Gleich am ersten Erfrischungsstand an der Hemmessener-Hütte war auch Michaela Wolff vom Weingut Sonnenberg dabei und schenkte keinen Wein, sondern reichlich Mineralwasser aus. Es wurde dankbar angenommen und getrunken, aber auch über den Kopf gegossen oder mit Schwämmen auf dem Körper verteilt. Jede nur mögliche Erfrischung tat gut. Aber schon hier war zu erkennen, dass die flotte Startgeschwindigkeit bei vielen Teilnehmern bereits arg nachgelassen hatte. Obwohl das Bambini-Tanzcorps des TV06 tanzend Spalier stand, reichte der neue Schub nicht sehr weit. So waren nach mehr als sechs Stunden noch längst nicht alle am Ziel eingetroffen.

i "Bischof Ulrich" aus Osnabrück machte mit seinen beiden Weihbischöfen sowie den Damen der Bistumsverwaltung den Spaß mit. Jochen Tarrach

Das war auch eine starke Gruppe aus Paderborn nicht. Kostümiert als Bischof Ulrich aus der Diözese Paderborn, den zwei Weihbischöfen sowie den in der Bistumsverwaltung angestellten Damen, waren sie echte Hingucker. Und da Bischöfe ja nie lügen, wird die Aussage des Bischofs wohl stimmen, dass er seine schweren Gewänder mit Bischofsmütze den ganzen Weg über nicht einmal abgelegt hat. Am Ziel angekommen sah er reichlich lädiert aus und verschwand mit seinen Leuten dann auch schnell in die Ferienwohnungen, die sie für drei Tage in der Kurstadt angemietet hatten.

i Aus Ibbenbüren und Nürnberg kamen diese beiden Damen. Schon seit Jahren sind sie beim Ahrathon dabei. Ihr Rezept gegen die hohe Temperatur: "Die Hitze durch den Gegenwind beim Laufen ausgleichen." Jochen Tarrach

Aus Ibbenbüren und Nürnberg kamen zwei junge Damen, die sich besonders auffällig hergerichtet hatten. Ihr Tipp für den Lauf: „Die Hitze durch den kühlenden Gegenwind ausgleichen“. Zum 15. Mal dabei waren drei „Ärzte“ aus Bochum. „Viel Wasser trinken“, war ihr Ratschlag. Den ersten Platz in der mehr spaßhaften Wertung belegten übrigens die Autoscooter aus Erftstadt. Ihr Preis: eine Weinprobe im Weingut Sonnenberg.