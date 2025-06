Der Ahrathon war in diesem Jahr ein voller Erfolg – das meint Veranstalter Marc Linden vom Weingut Sonnenberg in Bad Neuenahr. Trotz der hohen Temperaturen konnte die Maximalzahl an Läufer erreicht werden. Nun laufen die Vorbereitungen für 2026.

„Ahrathon 2025, das war eine echt runde Sache“, so beschreibt Organisator Marc Linden vom Weingut Sonnenberg sichtbar Stolz den Ablauf der Veranstaltung mit Sport und Spaß am Samstag in den Weinbergen rund um die Kreisstadt. Trotz der großen Hitze seien alle Sportler nach ihrem Marathon oder Halbmarathon im Ziel angekommen. Bei manchen habe es zwar etwas gedauert, aber es sei ja auch mehr um den Spaß gegangen.

Nahezu alle angemeldeten Läufer kamen

Von den 2500 angemeldeten Läufern waren 2400 da, konnten aber durch Spontanstarter noch auf die vorgesehene Höchststarterzahl von 2500 aufgestockt werden. Diese hatten natürlich noch zahlreiche Begleiter dabei, sodass rund um das Weingut an der Heerstraße echt was los war. Was im Jahr 2012 mit 580 Teilnehmern und einem Start im Dahliengarten begann, hat sich inzwischen zu einem echten Ahrtalknüller entwickelt.

Die Grundidee dazu ist in einem französischen Weinanbaugebiet geboren worden. Irgendwann einmal ist sie dann bei einer Weinprobe in den Weinkeller zu Marc Linden gekommen. Und da die Weinfreunde sowie die Sportler untereinander oft sehr mitteilsam sind, hat sich die Sache auch weit über die Grenzen Deutschlands hinaus verbreitet. Es kommen jährlich mehr Anmeldungen als Marc Linden und seine Helfer bewältigen können.

Anmeldung für den Ahrathon 2026 läuft bereits

Im Jahr 2022 wanderte die Veranstaltung auf die große Rasenfläche über dem Tunnel der B266 an der Bergstraße, da der Dahliengarten nach der Flut noch nicht wieder entsprechend hergerichtet war. So ging es vermehrt durch die Weinberge, und genau das ist es, was so begeistert. Trotzdem würde Linden aus Platzgründen gern wieder in den Dahliengarten wechseln. Grund ist das Musikfestival „Rock & Wein“ am Abend auf dem Hof im Weingut, und da ist dann der Platz knapp. Wo auch immer: Den Ahrathon wird es auch am Samstag in der 24. Kalenderwoche 2026 wieder geben. Die Vorbereitungen haben schon begonnen und die Anmeldung läuft.