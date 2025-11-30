Ahr-Winzer räumen beim Deutschen Rotweinpreis ab

Beim renommierten 39. Vinum Deutschen Rotweinpreis haben die heimischen Weingüter von der Ahr reichlich Preise eingeheimst. Einen besonders großen Erfolg kann das Weingut Deutzerhof in Mayschoß feiern.
Mit einem riesigen Erfolg für das Weingut Deutzerhof in Mayschoß sowie die Weingüter Max Schell in Rech, das Weingut Kreuzberg in Dernau und die Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr endete am Samstag die Preisverleihung des renommierten 39. Vinum Deutschen Rotweinpreises 2025 im Steigenberger Kurhaus.