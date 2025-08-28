Die Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr kann sich über ein Umsatzplus von 5 Prozent freuen. Und das, obwohl der Weinmarkt rückläufig ist. Die Ahr-Winzer führen das unter anderem darauf zurück, dass der Wiederaufbau gut vorangeht.

Einmal im Jahr lädt die Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr zu ihrer Generalversammlung nach Mayschoß ein, um das Geschäftsjahr Revue passieren zu lassen. Dieses beginnt am 1. Juli und endet am 30. Juni. Für das Geschäftsjahr 2024/25 ziehen Dirk Stephan, Vorstandschef der Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr, und Mirco Burkardt, stellvertretender Vorstandschef der Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr, eine positive Bilanz.

Genossenschaft verzeichnet Umsatzsteigerung von 5 Prozent

Die Nachfrage nach klassischen Ahr-Weinen entwickelte sich weiterhin erfreulich. So konnte zum Jahresabschluss eine Umsatzsteigerung von 5 Prozent erzielt werden, verdeutlich Dirk Stephan das gute Ergebnis. „Und das bei einem rückläufigen Weinmarkt von Minus 6 Prozent. Wir schwimmen da gegen den Trend“, ergänzt Mirco Burkardt. Wesentlich für diesen Erfolg sind die zwei wieder aufgebauten Vinotheken in Altenahr und Walporzheim zusammen mit der dritten, provisorischen Vinothek in Mayschoß. Die ist bis zur Fertigstellung des Neubaus in der Versandhalle der Genossenschaft in Mayschoß untergebracht. „Die Vinothek ist das Fundament und unser Weinkeller mit dem Weinverkauf das Highlight“, so Dirk Stephan. Begleitende Angebote wie Weinproben und Veranstaltungen trugen ebenso dazu bei, die Bindung zu Mitgliedern, Kunden und Gästen zu intensivieren.

„Mit diesem Neubau setzen wir ein klares Signal: Wir glauben an die Zukunft unserer Region, unserer Weine und unserer Gemeinschaft.“

Mirco Burkardt, stellvertretender Vorstandschef der Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr, zum Neubau des Standortes in Mayschoß

Die beiden Geschäftsführer sehen in der Entwicklung des vergangenen Jahres ein klares Zeichen für Stabilität und Vertrauen. „Unsere Mitglieder und Mitarbeiter haben erneut bewiesen, dass gemeinschaftliches Handeln die Basis für nachhaltigen Erfolg ist. Wir haben nicht nur ein starkes Ergebnis erzielt, sondern auch wichtige Investitionen in die Zukunft getätigt“, betont Dirk Stephan bei der Präsentation des Jahresabschlusses. Ein zentraler Baustein dieser Entwicklung ist der Neubau in Mayschoß. Dieses Großprojekt, in dem auch eine neue Vinothek mit modernen Veranstaltungsräumen entstehen wird, erweitert die Möglichkeiten der Genossenschaft erheblich und schafft zugleich modernste Arbeitsbedingungen. Die Fertigstellung ist für Ende 2027 geplant. „Mit diesem Neubau setzen wir ein klares Signal: Wir glauben an die Zukunft unserer Region, unserer Weine und unserer Gemeinschaft“, betont Burkardt.

i Vorzeigeobjekt der Winzergenossenschaft ist die Vinothek Mayschoß mit Weinkeller und Weinverkauf. 2027 wird sie in das daneben entstehende neue Gebäude umziehen. Die neue Vinothek mit modernen Veranstaltungsräumen wird die Möglichkeiten der Genossenschaft erweitern. Eberhard Thomas Müller

Weinlese läuft vielversprechend an

Rückblickend erwähnt Dirk Stephan die frostbedingt verringerte Ernte im Jahr 2024, die nur eine geringe Menge guten Wein hervorgebracht hat: „Der 24iger ist klein und gut“. Allerdings sei der Blanc de Noir 24 als Kassenschlager leider ausverkauft. Aber so ist das eben bei einem Naturprodukt. Und die Kunden freuten sich auf die neue Ernte, die bereits begonnen hat.

Mit der neuen Ernte, die eine sehr gute Menge und hohe Qualität verspricht, zeigt sich Dirk Stephan zufrieden: „Am Montag haben wir bereits 10.800 Kilogramm geerntet.“ Auch die 88 Grad Öchsle der Trauben sind ausgezeichnet. Diese werden am Ende als feinherber Solaris ins Glas gelangen. Die pilzresistente Piwi-Rebsorte wird bereits im dritten Jahr an der Ahr angebaut wird.

i Glückwunsch für zweimal 50 Jahre: Aufsichtsratsvorsitzender Adi Kirsch (links), stellvertretender Vorsitzender Mirco Burkardt (Zweiter von links) und Vorsitzender Dirk Stephan (Zweiter von rechts) gratulierten den Jubilaren Werner Ulrich (Bildmitte) und Rudolf Mies (rechts). Dennis Leyendecker, WG Mayschoß-Altenahr

Dass die Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr auf dem richtigen Weg ist, zeigen auch die steigenden Mitgliederzahlen von 420 vor zehn Jahren auf heute 503 Mitglieder. 230 sind aktiv als Winzer tätig. 12 von 15 Bewerbern wurden im Rahmen der Generalversammlung zu neuen Mitgliedern gewählt. Und nicht nur auf das gute Geschäftsjahr, sondern auch auf Jubilare konnte am Ende mit einem guten Roten angestoßen werden, als Werner Ulrich und Rudolf Mies für ihre 50-jährige Mitgliedschaft und Magdalene Bongartz für 60 Jahre geehrt wurden.