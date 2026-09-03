Konkrete Ideen wie die Ahr-Thermen nach Wiedereröffnung aussehen könnten, hat Herbert Wiemer, Mitglied der Geschäftsführung der Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler. Auch ein Hotel spielt eine Rolle in den Überlegungen.
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Seit der Flutkatastrophe im Sommer 2021 sind die Ahr-Thermen in Bad Neuenahr-Ahrweiler geschlossen. Obwohl baulich noch nichts passiert ist, bewegt sich seit Längerem im Hintergrund einiges. Im Fokus steht, die Attraktivität der Ahr-Thermen nachhaltig zu erhöhen.