Bau in Bad Neuenahr-Ahrweiler Ahr-Thermen sollen attraktiver werden: So ist der Stand Lars Tenorth 03.09.2026, 10:00 Uhr

i Wann die Ahr-Thermen wiedereröffnet werden, ist noch ungewiss. Derzeit werden Verhandlungen geführt. Nun wurde mehr zu den Vorstellungen der Stadt bekannt. (Archiv) Lars Tenorth

Konkrete Ideen wie die Ahr-Thermen nach Wiedereröffnung aussehen könnten, hat Herbert Wiemer, Mitglied der Geschäftsführung der Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler. Auch ein Hotel spielt eine Rolle in den Überlegungen.

Seit der Flutkatastrophe im Sommer 2021 sind die Ahr-Thermen in Bad Neuenahr-Ahrweiler geschlossen. Obwohl baulich noch nichts passiert ist, bewegt sich seit Längerem im Hintergrund einiges. Im Fokus steht, die Attraktivität der Ahr-Thermen nachhaltig zu erhöhen.







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