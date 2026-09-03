Bau in Bad Neuenahr-Ahrweiler
Ahr-Thermen sollen attraktiver werden: So ist der Stand
Wann die Ahr-Thermen wiedereröffnet werden, ist noch ungewiss. Derzeit werden Verhandlungen geführt. Nun wurde mehr zu den Vorst
Wann die Ahr-Thermen wiedereröffnet werden, ist noch ungewiss. Derzeit werden Verhandlungen geführt. Nun wurde mehr zu den Vorstellungen der Stadt bekannt. (Archiv)
Lars Tenorth

Konkrete Ideen wie die Ahr-Thermen nach Wiedereröffnung aussehen könnten, hat Herbert Wiemer, Mitglied der Geschäftsführung der Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler. Auch ein Hotel spielt eine Rolle in den Überlegungen. 

Lesezeit 2 Minuten
Seit der Flutkatastrophe im Sommer 2021 sind die Ahr-Thermen in Bad Neuenahr-Ahrweiler geschlossen. Obwohl baulich noch nichts passiert ist, bewegt sich seit Längerem im Hintergrund einiges. Im Fokus steht, die Attraktivität der Ahr-Thermen nachhaltig zu erhöhen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren